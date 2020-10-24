Ankara Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan mimar Buluç için başsağlığı mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nin mimarı Ragıp Buluç'un hayatını kaybettiği bilgisini sosyal medya hesabından duyurarak bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Kulesi ve Atakule gibi birçok eserin mimari Ragıp Buluç'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Başkan Altınok, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Kulemizin, Atakule'nin ve Türkiye'deki birçok eserin mimarı, proje müellifi olan Ragıp Buluç Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

RAGIP BULUÇ KİMDİR?

Buluç, 1940 yılında Ankara'da doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde lisans öğrenimini 1964'te bitirdi. Yüksek Lisansını da aynı üniversitede 1967'de tamamladı. 1972 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak görev yaptı. Bu tarihten itibaren serbest olarak çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında bir çok ödül aldı.