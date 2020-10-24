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- 24 Eki 2020 - 11:06 G: 24 Eki 2020 - 11:07

Ankara Kırkkonaklar’a yeni merdivenli yol 

Asfalt ve yeni yol açım çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, bir yandan da eğimli bölgeler için gereken merdivenli yolları tamamlıyor. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Asfalt ve yeni yol açım çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, bir yandan da eğimli bölgeler için gereken merdivenli yolları tamamlıyor. 

Çankaya Belediyesi vatandaşların konforlu ulaşımı için merdivenli yol yapımına devam ediyor. Özellikle ilçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde ihtiyaç duyulan merdivenli yollara Kırkkonaklar Mahallesi de eklendi. 

Asfalt, kaldırım ve yeni yol açımı çalışmalarına sezon boyunca devam eden Çankaya Belediyesi, ilçede merdivenli yol gereken noktalara da müdahale ediyor. Özellikle eğimi çok olan ve yeni yol açımına uygun olmayan bölgelerde ihtiyaç duyulan merdivenli yollar vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşların ulaşmak istedikleri yere gitmelerinde pratik bir çözüm getiren merdivenli yollara bir yenisi de Kırkkonaklar 306. Sokak’ta ekleniyor. Yapımı devam eden merdivenli yol yaklaşık 25 metre uzunluğunda olacak ve korkuluklarıyla güvenli yürüme imkanı sağlayacak.    

Estetik bir görünümü de sağlayan yeni merdivenler çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre sonra bölge halkının hizmetine sunulacak.

24 Eki 2020 - 11:06 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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