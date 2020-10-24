En Fazla Emekli Promosyonu Veren Bankalar...

Emekli maaşını aldığı banka ile taahhüt sözleşmesi imzalayan vatandaşlar her yıl promosyon alıyorlar. Her yıl değişen promosyon oranları ise emekliler tarafından merak ediliyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar için önemli bir konu olan emekli maaşı promosyonlarının hangi bankada daha fazla olduğu ise araştırılmaya devam ediliyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlar maaşlarını çektikleri bankada 3 yıl kalacaklarına dair taahhütname imzalaması durumunda promosyon alıyorlar. Emekli maaşı promosyonu alacak olan vatandaşlar için promosyon oranları ise önemli bir mesele oluyor. Emekliler emekli maaşı promosyonlarının ne kadar olduğunu ve hangi bankada promosyonların daha fazla olduğunu araştırıyor.

Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Emekli vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan emekli maaşı promosyonları her yıl değişiyor. 2020 yılında emekli maaşı promosyonları her yıl olduğu gibi emekli maaşının miktarına göre değişiyor. Emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olan vatandaşlar 500 TL, maaşı 2500 TL'ye kadar olan vatandaşlar 625 TL ve maaşı 2500 TL'nin üstünde olan vatandaşlar ise 750 TL promosyon alabiliyor.

Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Ödemesi Yapıyor?

SGK ile protokol imzalayan birçok banka emeklilere promosyon veriyor. Bankaların promosyon oranları ise kendi iç politikalarına göre belli oluyor. SGK ile protokol imzalayan bankalardan biri olan Halkbank 3 yıl taahhüt yaptığı emeklilere 1500 TL'ye kadar olan maaşlarda 500 TL, 2500 TL'ye kadar olan maaşlarda 625 TL ve 2500 TL'nin üstü olan maaşlarda 750 TL promosyon veriyor.

Emekliye promosyon veren bankalardan Garanti BBVA'nın promosyon oranları ise 1500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 800 TL, 2500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 1000 TL ve 2500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere 1200 TL olarak değişiyor. Yüksek promosyon oranları ile dikkat çeken Garanti BBVA emeklilere özel uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi de sağlıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası da SGK ile yaptığı protokol sonucunda 1500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 2500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 1125 TL ve 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 1250 TL promosyon veriyor.