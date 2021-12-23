Ankara Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Mi?

Ankara'da bulunan Aqua Vega Akvaryum'u Türkiye'de bulunan en büyük tünel akvaryumu olma özelliğine sahiptir. Birçok deniz canlısı ve tatlı su balığının sergilendiği Aqua Vega Akvaryum'u her yıl birçok ziyaretçi almaktadır. Ankara'da deniz bulunmamasına rağmen ülkenin en büyük akvaryumu yapılmıştır.

Ankara'da bulunan Aqua Vega Akvaryum'u 2 katlı bir binadadır. Akvaryum'un üst katta bulunduğu binada ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması için kafe, per shor, bilet gişesi vb. yerler vardır. Akvaryumla beraber binada dalış okulu ve dokunma havuzu gibi yerler de bulunur. Birçok canlı türünü içinde bulunduran Aqua Vega Akvaryum'u Ankara'nın gezilip görülmesi gereken yerlerinden biridir. Birçok vatandaş tarafından da merak edilen akvaryumun hangi gün ve saatlerde hizmet verdiği ve nasıl gidileceği ise araştırılmaya devam ediyor.

Aqua Vega Akvaryum Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'da bulunan Aqua Vega Akvaryum Nata Vega Outlet'in içinde bulunur. Nata Vega Outlet Ankara'nın Mamak ilçesinde Doğukent Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Alışveriş merkezinin zemin katında bulunan akvaryuma ulaşım son derece kolaydır. Özel araçla gitmek mümkün olduğu gibi toplu taşıma araçları ile de Aqua Vega Akvaryum'a gidilebilir. Kızılay'dan kalkan otobüslerle Nata Vega Outlet'e ulaşım sağlanabilir.

Aqua Vega Akvaryum Ziyaret Saatleri Nedir, Hangi Günler Açık?

Aqua Vega Akvaryum'u ziyaret etmek isteyen vatandaşlar haftanın her günü gidebilirler. Alışveriş merkezinin içinde bulunan akvaryum haftanın tüm günleri hizmet vermektedir. Ancak hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri farklılık göstermektedir. Hafta içi günlerde sabah 10.00 ile akşam 20.00 arası açık olan akvaryum hafta sonları ise sabah 11.00 ile 21.00 arasında hizmet vermektedir.

Aqua Vega Akvaryuma Giriş Ücretli Mi?

Aqua Vega Akvaryum'a giriş ücretlidir. Yetişkinler için 28 TL olan giriş ücreti öğrenciler için ise 20 TL'dir. Akvaryuma girişte 0-3 yaş grubu çocuklardan ücret alınmaz. Ankara'da bulunan dünyanın ikinci büyük tünel akvaryumu yolu düşen herkesin görmesi gereken yerlerden biridir.