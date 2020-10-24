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- 24 Eki 2020 - 15:07 G: 24 Eki 2020 - 15:26

Kırmızı Oda Salih Kimdir? Piyango Talihlisi Gerçek Adı Ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ilk bölümünden bu yana yoğun ilgi çekiyor. Her bölümü ile seyircinin ilgisini çeken dizide anlatılan hikayeler ve karakterler ise merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ilk bölümünden bu yana yoğun ilgi çekiyor. Her bölümü ile seyircinin ilgisini çeken dizide anlatılan hikayeler ve karakterler ise merak ediliyor.

Gülten Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi gerçek yaşam hikayelerini anlatıyor. Diziye her hafta farklı isimler, kliniğe gelen hastaları canlandırmak için konuk oyuncu olarak katılıyor. Dizide hikayesi anlatılan karakterler ve karakterleri canlandıran oyuncular ise izleyici tarafından merak ediliyor.

Kırmızı Oda Dizisinde Salih'in Hikayesi Nedir?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda 8. bölümü ile yine gündem olmayı başardı. Dizinin son bölümünde ekrana gelen milli piyango talihlisi Salih ise izleyici tarafından merak edildi. Dizide doktor hanımın yanına gelip milli piyango talihlisi olduktan sonra yaşadıklarını anlatan Salih karakteri oldukça dikkat çekti.

Kımızı Oda dizisinin ilk bölümünde milli piyango kazandığı gösterilen Salih, cuma günü yayınlanan 8. bölümde doktor hanıma gelerek yaşadıklarını anlattı. Karadenizli olan Salih 2 yıl önce İstanbul'a geliyor. Kliniğin olduğu sokakta büfede çalışan Salih milli piyangoyu kazandığını öğrendikten sonra uyuyamaz oluyor. Milli piyango sevinci ile şoka giren Salih, yemek yiyemiyor ve uyuyamıyor. Şoktan kurtulmak için ise doktor hanımdan yardım istiyor. Salih zengin olduktan sonra hayatında değişen şeyleri de üzülerek doktor hanıma anlatıyor.

Canberk Gültekin Kimdir?

Kırmızı Oda dizisinin son bölümü ile merak edilen Salih karakterine hayat veren oyuncu Canberk Gültekin. Başarılı performansı ile dikkat çeken Canberk Gültekin'in kim olduğu ise merak konusu.

1993 yılında İstanbul'da doğan Canberk Gültekin Anvart Tiyatro ekibinde çalışmaya devam ediyor. Genç oyuncu Levent Üzümcü'nün başrolünü oynadığı Bir Yaz Gecesi oyunu ile başarılı performans göstermiştir. Tiyatronun da içinde olan Canberk Gültekin ilk ekran deneyimini Fİ dizisi ile yaşamıştır Kırmızı Oda dizisi ile dikkat çeken oyuncu daha önce Fi dizisinde Doğru Görgün karakterine hayat vermiştir. Fi dizisinde baş karakterlerden biri olan Bilge'nin otizmli abisini canlandıran Canberk Gültekin, o dönemde performansı ile ilgi çekmiştir.

24 Eki 2020 - 15:07 - Biyografi

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