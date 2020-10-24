Masumlar Apartmanı Hikayesinin Sonu Nedir? İşte Gerçek Hikayesi

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi ilgi ile takip ediliyor. Televizyonda yapılan birçok işten farklı olan ve reytinglerde de farkını gösteren Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanacaklar merak konusu olmaya devam ediyor.

Gülten Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Psikiyatrist olan Gülten Budayıcıoğlu'nun hastalarının hikayelerini anlattığı kitabı Madalyonun İçi birçok hikayeye ev sahipliği yapıyor. Masumlar Apartmanı dizisi ise kitaptaki Çöp Apartman hikayesinden senaryolaştırılıyor. Dizi hem gerçek bir hikayeyi anlattığı için hem de sonu merak edildiği için ilgi ile takip ediliyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı dizisi salı günleri saat 20.00'da ekrana gelmeye devam ediyor.

Masumlar Apartmanı Dizisinin Hikayesi Nasıl Bitecek?

Kitap uyarlaması olan Masumlar Apartmanı dizisini ilgi ile seyreden izleyiciler dizinin sonunun nasıl biteceğini merak ediyor. Zaten kitabı olan hikayenin sonu seyirci tarafından araştırılıyor.

Birçok patolojik durumu bünyesinde barındıran ve psikolojik derinlik sahibi olan Masumlar Apartmanı alt metinlerle diziyi daha da çarpıcı hale getiriyor. Babaları ile yaşayan Safiye, Gülben, Neriman ve Han'ın her biri farklı patolojik öğeler içeren karakterler. Diziyi izleyenler ise her biri hasta olan bu kardeşlerin hikayelerinin nasıl biteceğini ve dizinin sonunda ne olacağını merak ediyor. Masumlar Apartmanı dizisi Madalyonun İçi kitabının yazarı olan Gülten Budayıcıoğlu'nun ve dizinin oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın açıklamalarına göre bir iyileşme hikayesi. Babaları ile yaşayan farklı sorunlara sahip bu dört kardeşin iyileşme hikayesi olarak tanımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin nasıl biteceği ve karakterlerin nasıl evrileceği merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı Neden İyileşme Hikayesi Olarak Anlatılıyor?

Yeni sezonda ekrana gelmeye başlayan Masumlar Apartmanı dizisi babaları ile yaşayan 4 kardeşin çocukluk travmalarına bağlı olarak geliştirdiği mekanizmaları ve patolojik durumlarını anlatıyor. Dizide bu sorunlu ailenin hayatına giren İnci'nin bu 4 kardeşten denge rolünü üstlenen Han'ı nasıl değiştireceği ele alınıyor. Dizinin baş karakterlerinden olan ve 3 tane OKB hastası kardeşi ile dengeli bir ilişki kurmaya çalışan Han'ın kendisinin de geceleri kağıt toplamaya gitmesi ve farkında olmasa da sürekli yerinde sayması anlatılıyor. İnci ile tanışması sonucu yaşadıklarını sorgulamaya başlayan Han'ın hayatının nasıl değişeceği ve nasıl iyileşeceği merak ediliyor.