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- 25 Eki 2020 - 09:15 G: 25 Eki 2020 - 09:16

Ankara Keçileri Altınköy’de

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yaşayan hayvan nüfusu giderek çoğalıyor. Güdül’den getirilen Ankara keçileri, Altınköy’e renk kattı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yaşayan hayvan nüfusu giderek çoğalıyor. Güdül’den getirilen Ankara keçileri, Altınköy’e renk kattı. 

Altınköy Açık Hava Müzesi'nin birbirinden sevimli hayvanları giderek çoğalıyor. Atlar, kuzular, koyunlar, ceylanlar ve kümes hayvanları derken, Ankara keçileri de Altınköy’de yerini aldı. Güdül’den getirilen Ankara keçileri, Altınköy’e kısa sürede uyum sağladı. Sevimli keçiler, görenleri kendine hayran bıraktı.

KEÇİLER ALTINKÖY’Ü ÇOK SEVDİ 

Altınköy'de yaşayan hayvanların tertemiz hava, doğal ortam ve iyi bakım nedeniyle çok mutlu bir hayat sürdüklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Onlara doğal ortamlarında çok iyi bakmaya gayret ediyoruz. Bu zamana kadar pek çok hayvana ev sahipliği yaptık. Hepsi de burada çok mutlu... Ankara’ya özgü keçilerimizi de Güdül’den getirdik. Keçilerimiz şimdiden ortama uyum sağladılar. Burada güvende ve korumamız altındalar. Hepsine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi. Sevimlilikleri ve güzellikleriyle büyük ilgi çeken keçiler, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin maskotu oldu.

25 Eki 2020 - 09:15 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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