Ankara'da "İkizler" suç örgütüne yönelik operasyon

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe ve kafeterya işleten ve bölgede bulunan esnaftan haraç topladıkları, silahla yaralama ve yağmalama gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen, "İkizler" olarak da bilinen suç örgütünün üyelerinin Akyurt ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Teknik ve fiziki takiple örgütün faaliyetlerini tespit eden ekipler, zanlıların silahla yaraladıkları kişilerin görüntülerini sosyal medyada paylaştıklarını belirledi. Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen "Baston" adı verilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek, "sallama" tabir edilen bıçak, 2 polis rozeti, askeri üniforma ve yüklü miktarda uyuşturucu ile silahla yaraladıkları kişiye ait kimlik kartı ele geçirildi.