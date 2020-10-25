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- 25 Eki 2020 - 17:33 G: 25 Eki 2020 - 17:35

Ankara'da "İkizler" suç örgütüne yönelik operasyon

Esnaftan haraç topladıkları, silahla yaralama ve yağmalama gibi birçok suça karıştıkları öne sürülen, "İkizler" olarak da bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe ve kafeterya işleten ve bölgede bulunan esnaftan haraç topladıkları, silahla yaralama ve yağmalama gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen, "İkizler" olarak da bilinen suç örgütünün üyelerinin Akyurt ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Teknik ve fiziki takiple örgütün faaliyetlerini tespit eden ekipler, zanlıların silahla yaraladıkları kişilerin görüntülerini sosyal medyada paylaştıklarını belirledi. Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen "Baston" adı verilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek, "sallama" tabir edilen bıçak, 2 polis rozeti, askeri üniforma ve yüklü miktarda uyuşturucu ile silahla yaraladıkları kişiye ait kimlik kartı ele geçirildi.

25 Eki 2020 - 17:33 AA Ankara- Asayiş

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