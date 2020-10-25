25 Eki 2020 - 20:51 Güncelleme: 25 Eki 2020 - 20:53
Halkbank - İnegöl Belediyespor: 3 - 1
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank ile İnegöl Belediyespor, Ankara TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank'dan Walsh, ile İnegöl Belediyespor'dan Gjorgiev mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.