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- 25 Eki 2020 - 20:51 G: 25 Eki 2020 - 20:53

Halkbank - İnegöl Belediyespor: 3 - 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank ile İnegöl Belediyespor, Ankara TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank'dan Walsh, ile İnegöl Belediyespor'dan Gjorgiev mücadele etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank ile İnegöl Belediyespor, Ankara TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank'dan Walsh, ile İnegöl Belediyespor'dan Gjorgiev mücadele etti.

# ankara

25 Eki 2020 - 20:51 AA Ankara- Spor

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