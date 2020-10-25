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25 Eki 2020 - 20:51

Halkbank - İnegöl Belediyespor: 3 - 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank ile İnegöl Belediyespor, Ankara TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank'dan Walsh, ile İnegöl Belediyespor'dan Gjorgiev mücadele etti.