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- 25 Eki 2020 - 21:39 G: 25 Eki 2020 - 21:40

Konya'da Eskrim Epe Açık Turnuvası sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvaya 10 ilden 150 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş tarafından verildi.

Konya'da Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası tamamlandı. Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde sporcular, büyükler kadın epe ve büyükler erkek epe kategorilerinde mücadele verdi.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvaya 10 ilden 150 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş tarafından verildi.

Turnuvada, büyükler kadın epede İpek Emine Aydın birinci, Deniz Soykan ikinci, Berra Sonyüksek ve Betül Ilgın Şeker üçüncü oldu. Büyükler erkek epede birinciliği Taha Hilmi Ekenler, ikinciliği Harun Mihrioğlu, üçüncülüğü Ege Ali Say ve Murat Meriç elde etti.

25 Eki 2020 - 21:39 AA Konya- Spor

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