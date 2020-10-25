Konya'da Eskrim Epe Açık Turnuvası sona erdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvaya 10 ilden 150 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş tarafından verildi.
Konya'da Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası tamamlandı. Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde sporcular, büyükler kadın epe ve büyükler erkek epe kategorilerinde mücadele verdi.
Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvaya 10 ilden 150 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş tarafından verildi.
Turnuvada, büyükler kadın epede İpek Emine Aydın birinci, Deniz Soykan ikinci, Berra Sonyüksek ve Betül Ilgın Şeker üçüncü oldu. Büyükler erkek epede birinciliği Taha Hilmi Ekenler, ikinciliği Harun Mihrioğlu, üçüncülüğü Ege Ali Say ve Murat Meriç elde etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.