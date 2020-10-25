Ankara’da Kuzey Yıldızı Dizisi Gerçek Oldu! Gencecik Kızın Hayatını Kararttılar! Öyle Büyük Zorbalık Yapıldı Ki…

18 yaşında ailesinin zoru ile nişanlanan Z.C bir süre sonra K.M için yüreğinin kapılarını açtı. Düğüne yakın bir zamanda hazırlıklar devam ederken 22 yaşındaki K.M ansızın nişan bozarak Ege bölgesine taşındı ve orada kendisine yeni bir iş kurdu. Zamanla işlerini büyüten K.M memleketi için de bir şeyler yapabilmek adına 15 yıl sonra kendi şehrine döndü.

Nişanlandığı zaman 18 yaşında olan Z.C hem zorla olan nişan olayını hem de K.M tarafından düğün hazırlıkları sırasında terk edilmeyi kaldıramadı ve uzun bir süre boyunca depresyondan çıkamadı. Uzun yıllar boyunca evinden de şehrinden de ayrılmayan Z.C 15 yılın sonunda sevdiği adam K.M’nin memlekete geri döndüğünü öğrendi.

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