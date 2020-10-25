Ankara’da Kuzey Yıldızı Dizisi Gerçek Oldu! Gencecik Kızın Hayatını Kararttılar! Öyle Büyük Zorbalık Yapıldı Ki…
Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşanan o olay hem kan dondurdu hem üzdü hem de sinirlendirdi! 18 yaşındaki Z.C ile 22 yaşındaki K.M arasında ailelerin zoru ile nişan yapıldı. Düğün hazırlıkları devam ederken 22 yaşındaki K.M nişanı bozarak memleketinden ayrıldı. Tam 15 yıl boyunca K.M’yi bekleyen Z.C, 15 yıl boyunca K.M’den başkasını hayatına almayı düşünmedi. İşte o Kuzey Yıldızı dizisini aratmayan tuhaf aşk hikayesinin detayları…
18 yaşında ailesinin zoru ile nişanlanan Z.C bir süre sonra K.M için yüreğinin kapılarını açtı. Düğüne yakın bir zamanda hazırlıklar devam ederken 22 yaşındaki K.M ansızın nişan bozarak Ege bölgesine taşındı ve orada kendisine yeni bir iş kurdu. Zamanla işlerini büyüten K.M memleketi için de bir şeyler yapabilmek adına 15 yıl sonra kendi şehrine döndü.
Nişanlandığı zaman 18 yaşında olan Z.C hem zorla olan nişan olayını hem de K.M tarafından düğün hazırlıkları sırasında terk edilmeyi kaldıramadı ve uzun bir süre boyunca depresyondan çıkamadı. Uzun yıllar boyunca evinden de şehrinden de ayrılmayan Z.C 15 yılın sonunda sevdiği adam K.M’nin memlekete geri döndüğünü öğrendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.