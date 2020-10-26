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- 26 Eki 2020 - 10:13 G: 26 Eki 2020 - 10:14

Ankara Mamak’ta emlak sahiplerinin yüzü gülüyor

Kentsel dönüşüm projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi emlak sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kentsel dönüşüm projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi emlak sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Uygulanan projelerin yanı sıra temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler Mamak’ta emlak fiyatlarına doping etkisi yaptı. Mamak’ta temeli atılan yüzme havuzu, gençlik merkezleri, mahalle konakları, bilim ve sanat merkezleri gibi projeler bölgede hem dönüşüme öncülük ediyor hem de büyük çaplı sosyo-ekonomik hareketlilik sağlıyor.

Bölgeye ciddi istihdam imkanı doğuran yatırımların yatırımcıların da dikkatini çektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak`ı cazibe merkezi haline getirmek için stratejik bir plan izliyoruz. Mahallelerimizde hangi noktaya bakarsanız orada belediyemizin ayrı bir yatırımını görürsünüz. Her mahalleye özel bir yatırım planlıyoruz. Mamak Belediyesi olarak yaptığımız projeler Mamak’ın çehresini değiştiriyor bu da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yapılan yatırımların bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdiğini görüyoruz” dedi.

Her mahalleye yatırım

Mamak’ın daha da büyümesi için hizmet ve yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Köse, her mahalleye özel yatırım planlandığını ve yapılan yatırımların da bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdiğini söyledi.

Mamak’ın 3-4 yıl sonra vatandaşın hayal edemeyeceği noktaya ulaşacağını kaydeden Köse, “Kentsel dönüşüm Mamak’ta konutların güvenliğini artırıyor, ilçenin görünümünü değiştiriyor ve dönüşümle birlikte bölgemizin değerinin de ne kadar arttığını da görüyoruz. Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden, kentsel dönüşüm de bu sektöre canlılık ve hareket katıyor” dedi.

26 Eki 2020 - 10:13 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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