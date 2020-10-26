Mamak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü sahadan 32-26 galip ayrılarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü sahadan 32-26 galip ayrılarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Maçta Yeşil-Beyazlılar’dan Mikail Yıldırım en skorer oyuncu olurken Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü ligdeki yerini korumayı başardı. Yeşil-Beyazlılar ligin beşinci haftasında Adana’da Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.
İnancımız tam
Mersin İdmanyurdu karşısında iyi bir oyunla galip geldiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ligin dört maçından üçünden galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerimizi koruyoruz. Sezon sonunda ise takımımızın ligin zirvesine çıkacağına inancımız tam. Sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.
26 Eki 2020 - 10:19 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.