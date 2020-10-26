Altın Yıl Sonu Ne Olur? Altın Fiyatları Yıl Sonu Beklentisi Nedir?

Türkiye'de yatırım için en çok tercih edilen ürün altın olmaya devam ediyor. Altın yatırımcılarının yoğunlukta olduğu Türkiye'de altın piyasasındaki değişimler de yakından takip ediliyor. Dünyanın birçok yerinde yatırım ürünlerinin hareketlendiği bu süreçte altındaki hareketlenmelerde devam ediyor.

Tüm dünya üzerinde etkisini gösteren Korona virüs salgınının etkisi ile Amerikan teknoloji hisseleri ve bono endeksi yükselişe geçti. Yükselişe geçen diğer bir yatırım ürünü ise altın oldu. Özellikle Türkiye'de yatırımcıların en çok ilgilendiği ürün olan altında yeni dönemde nasıl değişiklikler olacağı ise merak ediliyor.

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Covid-19 virüsünden önce gerileme halinde olan altın virüsün yayılmaya başlaması ve ekonominin sıkıntıya girmesi ile bir anda zirve yaptı. Altın kısa sürede ciddi oranlarda yükselmeye başladı.

Korono virüs salgınına yönelik Merkez Bankası'nın attığı adımlar altının yükselmesinde en büyük etkenlerden biri. Ekonomilerin zayıflaması ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın gelmesi de altının değerlenmesine sebep oldu. Dolar endeksinin zayıflaması faizlerin düşmesi gibi faktörlerinde de etkisi ile Türk Lirası altın karşısında ciddi oranda değer kaybetti. Ekonominin kötüye gitmesi ile beraber altın, gümüş gibi yatırım ürünlerinin tamamı yükselişe geçti. Bu süreçte altının bu kadar yükselmesi altın yatırımcılarını sevindiren bir hamle olmakla beraber, altın piyasasındaki hareketlenmenin nasıl değişeceği de merak edilmeye başlandı. Pandemi süreci ile beraber zirveye çıkan altındaki yükseliş tabiki gram fiyatlarını da etkiledi. Altının gram fiyatı 300 liradan 430 liraya kadar çıktı. Altın yatırımcıları ise yükselişin devam edip etmeyeceğini bilmek istiyor.

Altın Piyasası Yükselmeye Devam Edecek Mi?

Altın piyasasındaki değişiklikler ile ilgili birçok kurumdan da açıklama geldi. Gramın TL cinsinden hesaplanması için birçok tahmin yürütülmeye devam ediyor. Yatırımcıların önünü görmek için sürekli araştırdığı altın piyasasındaki değişiklikler ile ilgili birçok yorum yapılmaya devam ediyor. Analistlerin son iki ay içinde yaptıkları tahminlerin çok da tutarlı olmaması altın yatırımcılarını korkutmaya başladı. Analistlerin tahmin ettikleri fiyatların altın değerinin gerisinde kalması altın yatırımcılarına ne yapmaları gerektiğini düşündürüyor.