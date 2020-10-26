Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Eki 2020 - 23:22 G: 26 Eki 2020 - 23:24

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Eski Sağlık bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi. DSP- MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

26 Eki 2020 - 23:22 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti mask
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Masterchef'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! İfşa Olayları Patlak Verdi, Şimdi Ne Olacağı Merak Ediliyor! Tek Tek İfşalanıyordu... mask
Masterchef'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! İfşa Olayları Patlak Verdi, Şimdi Ne Olacağı Merak Ediliyor! Tek Tek İfşalanıyordu...
Uzmanlardan Şoka Sokan Açıklama! Ankara'da "Yeni" Koronavirüs Dönemi! Çok Ölümcül, Vücudu Aldatıyor! Kimse Bunları Bilmiyor... mask
Uzmanlardan Şoka Sokan Açıklama! Ankara'da "Yeni" Koronavirüs Dönemi! Çok Ölümcül, Vücudu Aldatıyor! Kimse Bunları Bilmiyor...
Kanal 7’nin Efsane Ötesi Dizisi Milyonlarca İzleyeni Heyecandan Heyecana Soktu! O Dizi Tekrardan Başlıyor, Tarih ve Saat Belli Oldu! mask
Kanal 7’nin Efsane Ötesi Dizisi Milyonlarca İzleyeni Heyecandan Heyecana Soktu! O Dizi Tekrardan Başlıyor, Tarih ve Saat Belli Oldu!
Yasak Elma’da Talat Bulut ile İlgili Ortaya Atılan İddia Herkese Şok Geçirdi! O İsmin Ekmeğiyle Oynamış… mask
Yasak Elma’da Talat Bulut ile İlgili Ortaya Atılan İddia Herkese Şok Geçirdi! O İsmin Ekmeğiyle Oynamış…
Savaşçı Dizisi İzleyenler Son Nefeslerini de Tüketiyor! Dizi Yayına Devam Edecek Denildi Fakat Son Durum Herkesi Şoka Soktu! Yayından Kaldırılıyor mu? mask
Savaşçı Dizisi İzleyenler Son Nefeslerini de Tüketiyor! Dizi Yayına Devam Edecek Denildi Fakat Son Durum Herkesi Şoka Soktu! Yayından Kaldırılıyor mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL