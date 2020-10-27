“Başkent Bülteni” Ankaralılarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Başkent Bülteni”nin birinci sayısı Ankaralılarla buluştu. İlk sayıda Başkan Yavaş’ın göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan hizmet ve projelere yer verilirken, Başkan Yavaş ilk sayı için kaleme aldığı yazısında, “İnanıyorum ki yönetim anlayışı değişikliğiyle başlayan bu süreç, Ankara’mız için bir başarı öyküsüne dönüşecektir” dedi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları, EGO otobüsleri ile metro istasyonlarında ayda bir dağıtılacak olan bülten, dijital ortamda da takip edilebilecek.

Başkentlilerin severek okuduğu, belediye hizmet ve projelerini yakından takip ettiği “Başkent Bülteni” yeniden yayınlanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Başkent Bülteni, yeni ismi ve zengin içeriği ile okuyucuların beğenisine sunuldu.

24 sayfadan oluşan bültenin ilk sayısında Başkentlilere seslenen Başkan Yavaş, şu mesajlara yer verdi:

“Bugüne kadar ortak akıl anlayışını uygulayarak çalışmalarımıza devam ettik. Şeffaf belediyeciliğin Türkiye’deki öncüsü olduk. Özellikle pandemi döneminde ‘6 Milyon Tek Yürek’ başlıklı kampanyalarımızla birlikte olursak neler başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. İnanıyorum ki, yönetim anlayışı değişikliği ile başlayan bu süreç, Ankara’mız için bir başarı öyküsüne dönüşecektir. Bu öyküyü tüm Ankaralılar ile birlikte yazacak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline beraber getireceğiz.”

DİJİTAL ORTAMDA DA OKUNABİLECEK

Büyükşehir Belediyesine ait hizmet binaları başta olmak üzere EGO otobüsleri ve metro istasyonlarında ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanan bülten, dijital ortama da taşındı. Okuyucular, Başkent Bülteni üzerinde bulunan kare kodu kullanarak, www.ankara.bel.tr adresinden ya da Başkent Mobil uygulamasından belediye hizmet ve projelerini yakından takip edilebilecek.

Başkent Bülteni’nde Ankara’ya ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına dair birbirinden özel ve önemli konulara yer vereceklerini belirten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkent Bültenimiz yeni yayın dönemine başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yaptığı hizmetler ile Ankara kültürüne, sanatına, sokaklarına dair birçok konu başlığına yer vereceğiz. Başkent Bülteni, üzerinde yer alan kare kod uygulamasıyla ya da Başken Mobil uygulaması aracılığıyla dijital ortamda da okunabilecek.”

BİR HASRET DAHA SONA ERDİ

Başkent Bülteni ile yeniden buluşan Ankaralılar, merakla bekledikleri bülteni karşılarında görünce düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Mirza Ekiz: “Çok beğendim. En çok dikkatimi çeken köylere ücretsiz internet hizmeti ve kendi asfaltını ürettiği haberleri oldu. Başkanımız Mansur Yavaş’ın hizmetlerini çok beğeniyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.”

-Ömer Doğan: “Lise son sınıf öğrencisiyim. Türkiye’mizin başkentinde böylesine güzel bir başkana sahip olmamız biz öğrenciler için oldukça gurur verici. Başkanımızın gerek öğrencilere yönelik indirimli otobüs kartları olsun gerek mahallelerde yaşayan ve internet sıkıntısı çeken öğrenci kardeşlerimize getirdiği hizmetler olsun tüm bunlar bizler için oldukça mutlu edici.”

-Musa Karademir: “Ankaralı bir öğrenci olarak köylerde yaşayan öğrencilere sunulan ücretsiz internet hizmeti haberini çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Cavid Hacızade: “Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisiyim. Özellikle bir öğrenci olarak köy çocuklarına, küçük kardeşlerimize interneti olmayan insanlara, internet hizmeti götürülmesi çok başarılı bir adım. Mansur Yavaş’ı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.”

-Kaan Güldenoğlu: “Canlı yayınlanan ihaleler ve çalışmaları yakından takip ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş bizler için bir şans.”

-Azra Güzel: “Bülteni inceleme fırsatım oldu, içeriğini çok beğendim. Başkanımız Mansur Yavaş’ın hizmetlerinden çok memnunum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.”

-Gülşen Aksaçlıoğlu: “Başkanımız Mansur Yavaş’ı çok seviyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bülteni okuyarak şehrimizle ilgili yapılanları daha somut öğrenebileceğim.”