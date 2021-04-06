İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı Mı? İşten Çıkarma Yasağı Ne Zaman Bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrası girilen pandemi döneminde vatandaşların mağduriyetinin azaltılması için birçok önlem devreye girmişti. Ekonomik olarak tüm vatandaşların etkilendiği bu dönemde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara çeşitli ödeneklerle maddi destek sağlarken, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı da getirilmişti.

İşten çıkarma yasağı pandemi sürecinde 3 aylığına başlamıştı. Sigortalı çalışanların mağdur olmaması için başlatılan bu uygulama salgının etkisini devam ettirmesi ile beraber uzatılmıştı. Pandemi sürecinden bu yana en son 17 Mart tarihinde 2 aylığına uzatılan işten çıkarma yasağının bir daha uzatılıp uzatılmayacağı ve ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşten Çıkarma Yasağı Ne Zamana Kadar Uzatıldı?

Geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı ve nakdi ücret desteğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödenek sürelerini uzatması ile ilgili karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra vatandaşlar işten çıkarma yasağının da uzatılıp uzatılmayacağını sormaya başladı. Salgının etkisinin devam etmesi ile beraber ödeneklerin süresinin uzatılması, işten çıkarma yasağı için de sürenin uzatılmasına yönelik beklenti yarattı.

27 tarihli resmi gazetede yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının da süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın kararına göre işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzayacak. En son 17 Mart tarihinde 2 aylığına uzatılan işten çıkarma yasağının 17 Kasım'da bitmesi bekleniyordu. Bugün resmi gazetede yayınlanan karara göre yasak 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Sigortalı vatandaşların mağduriyetine engellemeye yönelik yapılan işten çıkarma yasağının uzatılmaya devam edilip edilmeyeceği ise merak uyandırıyor.

İşten Çıkarma Yasağı Ne Zaman Bitecek?

İşten çıkarma yasağının 17 Mart tarihi ile bir kez daha uzatılması vatandaşların aklına yasak ne zaman bitecek sorusunu getirdi. Salgının gidişatına ve normalleşme sürecinin şartlarına göre belli olan işten çıkarma yasağının daha fazla uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz belli değil. Yeniden bir uzatma olursa Resmi Gazete de yayınlanacak. Şimdilik 17 Mayıs'a kadar işten çıkarma yasağının devam edeceği biliniyor.

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı Mı? İşten Çıkarma Yasağı Ne Zaman Bitecek?

İş kanununa eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası gereği, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.