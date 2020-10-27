Uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Arif Aktaş'ın (50) kullandığı 48 TK 332 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bağcılı Mahallesi Karaguz mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aktaş'ın cipiyle incir bahçesine gübre taşıdığı öğrenildi.
27 Eki 2020 - 16:25 AA - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.