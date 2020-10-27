Yasak Elma Setindeki Aşk Olayı Herkesin Dikkatini Üzerine Çekti! Eda Ece...
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma izleyicilerine şok üstüne şok yaşatmaya devam ediyor. Yalan, aşk ve entrika üçgenini adeta dizide dile getiren Yasak Elma her yeri bölümünde seyircisinin merak duygularını uyandırmaya devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölümleri ise merakla bekleniyor. Yeni sezonuna sayılı günler kalan dizinin işte tüm detayları…
Dizinin 5 önemli karakteri ise diziye veda etmeye hazırlanırken dizinin 5 bölüm sonra neler yaşanacağı büyük bir merakı oluşturuyor. Dizinin en önemli karakterine hayat veren Halit Argun için bir ölüm sahnesinin yazıldığı ortaya atılan iddialar arasında yerini alıyordu. Talat Bulut dizinin başrol oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Diziye veda ederse dizinin seyrinin nasıl değişeceği ise merakla bekleniyor.
Bunların yanında ise Yasak Elma dizisine sadece Talat Bulut’un veda etmeyeceği aynı zamanda Kerim, Kaya, Yiğit ve Lila karakterlerine hayat veren isimlerinde veda edeceği söylentilerin arasında yerini alıyor. Diziden ayrılan isimlerin yerlerine ise hangi isimlerin geleceği ise daha büyük bir merakla bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.