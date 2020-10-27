Yasak Elma Setindeki Aşk Olayı Herkesin Dikkatini Üzerine Çekti! Eda Ece...

Dizinin 5 önemli karakteri ise diziye veda etmeye hazırlanırken dizinin 5 bölüm sonra neler yaşanacağı büyük bir merakı oluşturuyor. Dizinin en önemli karakterine hayat veren Halit Argun için bir ölüm sahnesinin yazıldığı ortaya atılan iddialar arasında yerini alıyordu. Talat Bulut dizinin başrol oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Diziye veda ederse dizinin seyrinin nasıl değişeceği ise merakla bekleniyor.

Bunların yanında ise Yasak Elma dizisine sadece Talat Bulut’un veda etmeyeceği aynı zamanda Kerim, Kaya, Yiğit ve Lila karakterlerine hayat veren isimlerinde veda edeceği söylentilerin arasında yerini alıyor. Diziden ayrılan isimlerin yerlerine ise hangi isimlerin geleceği ise daha büyük bir merakla bekleniyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>