Seda Sayan İlk Kez Böyle Görüldü! Seyirciye Sorduğu Soru Şaşkınlık Yarattı... "Meğer...."

Şarkılara getirdiği güçlü yorumuyla dünden bugüne popülerliğini devam ettirmeyi başarmış Seda Sayan sahnede ayrıca kendisini dinlemeye gelenleri söylediği çeşitli şarkılarla mest etmeyi başardı. Türkçe poptan arabeske, arabeskten pop müziğe, pop müzikten halk müziğin e pek çok şarkıyı seslendirerek dinleyenlerine geniş bir repertuar sunarak büyüledi. Güçlü yorumları ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcının en dikkat çeken diğer özelliği de sahnede giydiği kostüm oldu.

Seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri coşturan Seda Sayan, ayrıca geceye damga vuran esprileriyle de güldürdü. Göz alıcı kıyafetiyle görenleri büyüledi. Antalya’da sahne almak için özel olarak diktirdiği kostüm güzel sanatçıya çocuksu bir hal verdi.