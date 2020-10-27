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- 27 Eki 2020 - 20:09 G: 27 Eki 2020 - 20:18

Seda Sayan İlk Kez Böyle Görüldü! Seyirciye Sorduğu Soru Şaşkınlık Yarattı... "Meğer...."

Şu sıralar yüzüne yaptırdığı yenilikle çok konuşulan kişiler arasında olan Seda Sayan Antalya’da sahne aldığı sırada seyircilere “Beğendiniz mi, yüzüm nasıl olmuş” diye bir soru yöneltti. Yüzüne yaptırdığı Fransız askısı yöntemiyle şu sıralar çok konuşuluyordu. Uzun bir aradan sonra sanatçı özel bir gecede sahne almak için Antalya’ya gitti.

Fatma Erdoğan
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Şarkılara getirdiği güçlü yorumuyla dünden bugüne popülerliğini devam ettirmeyi başarmış Seda Sayan sahnede ayrıca kendisini dinlemeye gelenleri söylediği çeşitli şarkılarla mest etmeyi başardı. Türkçe poptan arabeske, arabeskten pop müziğe, pop müzikten halk müziğin e pek çok şarkıyı seslendirerek dinleyenlerine geniş bir repertuar sunarak büyüledi. Güçlü yorumları ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcının en dikkat çeken diğer özelliği de sahnede giydiği kostüm oldu.

Seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri coşturan Seda Sayan, ayrıca geceye damga vuran esprileriyle de güldürdü. Göz alıcı kıyafetiyle görenleri büyüledi. Antalya’da sahne almak için özel olarak diktirdiği kostüm güzel sanatçıya çocuksu bir hal verdi.

27 Eki 2020 - 20:09 Ankara- Yaşam

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