Ankara Sincan Belediyesi'ne bir ödül daha

Sincan Belediyesi “Sıfır Atık” seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Sincan Belediyesi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde de ödüle layık görülmüştü.

Sincan Belediyesi Bununla Yetinmedi!

Sincan Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “Sıfır Atık” çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekledi. Evsel atıkların kompostlama tesisi dışında başka alanlarda da kullanılmasını sağlamak amacı ile “Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe” adlı bir proje geliştirildi.

Jüri Tarafından Beğenilen Proje Sincan Belediyesine Bir Ödül Daha Getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre Ve Ödül Töreni”nde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülü Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden aldı.

“Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe”

Sincan Belediyesi evsel atıkların pek çok alanda kullanılmasını amaçlayan “Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje ile hedef kendi kendine yeten, biyolojik ve çevre döngülerini tamamlayan bir sistem kurmak.

Vatandaşların ve esnafın ellerinde tüketilmeden kalan yiyecekleri de değerlendirme amacıyla yola çıkan Sincan Belediyesi; iOS ve Android işletim sistemleri üzerinden atıklarının toplanması için bir de yazılım tasarlıyor. Yazılım sayesinde vatandaşlar belediye ile iletişime geçerek evsel atıklarının toplanmasını isteyebilecek. Belli zaman aralıklarında toplanan evsel yiyecek atıkları tesise getirilecek, ısıl işlem görerek farklı tiplerde yemlere dönüştürülecek. Bu yemler hem tesiste kullanılacak hem de dışarıya uygun fiyatla satışları yapılarak tesis için gelir elde edilecek.

Elde Edilen Ana ve Yan Ürünlerin Büyük Kısmı Eğitim ve Sosyal Yardıma Ayrılacak

Proje bünyesinde kurulacak tesiste tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de geniş yer verilecek. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balık yetiştirilecek.

Elde edilen ürünlerin büyük kısmı eğitim ve sosyal yardıma ayrılacak. Angora tavşanı ve tiftik keçisi gibi endemik türlerden elde edilen yün ve tiftikler, eğitim-kültür kurslarında zanaat faaliyetleri için kullanılacak. Tesis içerisinde üretimi yapılan gübreler park ve bahçeler, tarım alanları ve alabalık tesisleri için ayrılacak. Aynı zamanda dışarıya satışları yapılarak gelir elde edilerek tesis için kullanılacak. Üretilen hayvanların gıda olarak tüketilebilmesi için de Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracı olacak, ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanacak.

Özellikle üniversitelerle anlaşarak, ziraat ve veterinerlik fakültesi öğrencilerine staj yapma imkanı da sunulacak. Eğitim binası bünyesinde veterinerlik hizmeti, çevre teknolojileri eğitimi, işletme kültürü, “Atıktan Sanata” isimli zanaatkârlık programı, çocuklar ve öğrenciler için düzenlenen gezilerde evcil ve çiftlik hayvanların anlatıldığı derslikler de yer alacak.

Veterinerlik fakültesi öğrencileri, tesiste yarı zamanlı çalışma imkanı bulacak. Bu sayede hem eğitim desteklenecek hem de öğrencilerin bütçelerine katkı verilecek.

Sistem Kendi Kendine Yetiyor, Bünyesindeki Hiçbir Şeyi İsraf Etmiyor

Güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayan panellerle tesisin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Hayvansal atık ve gübrelerden elde edilen biyogaz ile de enerji üretimine katkıda bulunulacak. Dışarıdan enerji alımını minimuma indirerek sürdürülebilir bir faaliyet yürütülecek.

“Evsel Atıklar Geri Dönüşüm Açısından Büyük Bir Kaynak”

Plastik, cam ve kağıt gibi atıkların yanı sıra, yiyecek atıklarının da geri dönüşüm açısından büyük bir kaynak olduğuna dikkat çeken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Atıkları hammadde ve yeni ürünlere dönüşecek bir kaynak olarak görmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre hedefliyoruz.

Kompostlama tesisimizde kullandığımız evsel atıkların başka alanlarda da kullanılmasını sağlamak amacı ile “Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe” adlı bir proje geliştirdik. Önerdiğimiz bu projede; kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlamaktayız. Biyolojik döngünün temel hedef alındığı sistemimizde, dışarıdan kaynak alımını minimuma indirerek, sistemin kendi enerjisini kendisinin üretmesini sağlayacağız.

Bu kapsamda evsel atıklar, çok büyük bir gıda kaynağı olarak kullanılabilecek ve hammadde olarak değerlendirilecek. Tesisteki ve sokaktaki hayvanlara sağlıklı yiyecek üretimi yapılacak. Tesiste yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ürünleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Aynı zamanda hem eğitim hem de sosyal amaçlar için kullanılacak. Öğrencilerimiz de tesisimizden faydalanacak, staj imkanı bulacak.” açıklamasında bulundu.

Başkan Ercan, “Atık, bizim için bir çöp değil; geri dönüştürülebilen, ticari değere dönüşebilen veya tekrar kullanılabilen ara maddeler şeklinde algılıyoruz. Sincan’da artık bizim için sıfır atık herhangi bir kavram değil, bir yaşam biçimi. En az zarar vererek bizden sonraki nesillere aktarmak en önemli borcumuz. Oluşturmaya çalıştığımız farkındalık en büyük kazancımız olacak. Sincan’ı sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farklı bir noktaya taşıyacağız.” diye konuştu.