Doğduğun Ev Kaderindir Hikayesinin Sonu Nedir?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir farklı hikayesi ve anlatımı ile ilgi çekmeye devam ediyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide yaşanacaklar ise merak ediliyor. Seyirciyi her bölümü ile ekrana çeken dizi çarşamba akşamları saat 20.00'da TV8'de yayınlanıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her geçen gün daha çok seviliyor. Dizi hakkında yapılan araştırmalar da artıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kitaptan uyarlandığını bilen izleyiciler sonunun nasıl biteceğini de araştırıyor. Oyuncu kadrosu ve dramatik anlatımı ile dikkat çeken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin nasıl biteceği merak ediliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Hangi Kitabın Uyarlamasıdır?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek bir hayat hikayesini anlatmaktadır. Gerçek yaşama dayanan senaryo Gülten Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmıştır. Psikiyatr Gülten Budayıcıoğlu'nun hastalarında birinin hayatını anlatan Camdaki Kız kitabından senaryolaştırılan dizi ilgi ile takip ediliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Ne Anlatılıyor?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi farklı süreçlerden geçmiş ve yaralar almış Zeynep ve Mehdi'nin birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken, birbirlerine karşı başlattıkları mücadeleyi anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek bir hayat hikayesine dayanıp, "İnsan kendi kaderini değiştirebilir mi?" sorusuna da cevap arıyor.

Dizideki Zeynep iki farklı aile ile büyümüş, farklı beklentileri karşılamak için var gücü ile çalışan genç bir kızdır. Hukuk okuyan Zeynep, bir taraftan öz annesinin onun için yaptığı fedakarlıkların altında diğer taraftan diğer annesinin ona verdikleri altında ezilmektedir. Bu iki anne arasında sıkışan Zeynep hangi tarafa ait olduğunu sorgulamaya başlar. Mehdi ise yaşadığı mahalledeki herkesin derdi ile ilgilenen cesur ve fedakar bir adamdır.

Mahallenin en güvenilir kişisi olan Mehdi, kendi içinde ise çok yalnızdır. Mehdi annesinden göremediği sevginin boşluklarını babasından intikam alma hırsı ile doldurmaya başlar. Oğluna engel olmak isteyen anne ise Mehdi'yi evlendirmeye karar verir. Mehdi'nin evlenme vakti gelmişken, Zeynep'in de doğduğu eve dönme vakti gelmiştir. İkilinin bir araya gelmesi ile hikaye bambaşka bir noktaya evrilecektir.

Zeynep'in anlatımı ile ekrana gelen dizinin sonu açıklanmasa da anlatımlardan Zeynep ve Mehdi'nin yollarının ayrılacağı anlaşılıyor. Gerçek hayat hikayesine dayanan dizinin sonu ise merak ediliyor.