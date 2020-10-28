Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı medya temsilcileri, büyükelçiler ve yabancı misyon şeflerine tanıttı. Yenilenen rekreasyon alanında gazetecilerle ve büyükelçilerle yürüyüş yapan Başkan Yavaş, “Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede burayı tekrar rekreasyon alanı yaptığımızı söylemiştik. Burası unutulmuş bir noktaydı. Bir an evvel hem Cumhuriyetin ilk barajı olması hem de Atatürk döneminde onun emriyle yapılmış olması açısından önem taşıyor. Bunun halkımız tarafından anlaşılmasını istedik” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yenilenen haliyle açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapacağı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı medya mensupları, büyükelçiler ve yabancı misyon şeflerine tanıttı.

Başkent’teki medya temsilcilerini ve büyükelçileri Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda ağırlayan Başkan Yavaş, hem alanda yapılan çalışmaları anlattı hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURİYET DEĞERİ VURGUSU

Gazetecilerle Seyir Terası’nda bulaşarak rekreasyon alanında yürüyüş yapan ve yeniden restore edilen Atatürk Evi’ni gösteren Başkan Yavaş, gazetecilerle birlikte hazırlanan tanıtım videosunu da izledi.

Çubuk-1 Barajı’nın Cumhuriyet’in değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu barajda bir yandan Ankara halkının su ihtiyacını karşılarken bir yandan da zirai araçların kullanılması öngörülmüş. Yaklaşık 25-30 yıl öncesine kadar çalışırken daha sonra kentin büyümesi ile birlikte ihtiyaçların artması ve civarlardaki kanalların buraya akması neticesiyle kullanılmaz bir hale gelmiş. Bir takım çalışmaların yapılmasına rağmen bir türlü açılamamış. Biz göreve geldikten sonra burayı görünce özellikle tarihi önemini bir kez daha görmüş olduk. Burası unutulmuş bir noktaydı. Bir an evvel hem Cumhuriyet’in ilk barajı olması hem de Atatürk döneminde onun emriyle yapılmış olması nedeniyle Cumhuriyet kazanımlarının üstelik böyle bir yatırımın o günkü şartlarda nasıl yapıldığının halkımız tarafından iyice anlaşılması amacıyla burada çalışmaya başladık.”

BARAJIN TARİHİ ÖNEMİ

Başkan Yavaş, gazetecilere Çubuk-1 Barajı’nın tarihi önemini ve Cumhuriyet döneminde yapılanları da ayrıntılarıyla anlattı:

“Cumhuriyet ilan edildikten sonra yapılan ilk barajdır Çubuk Barajı. 2 milyon 325 bin lira bedelle ihale sonuçlanmıştır ve ihalesi bir Türk şirketi olan Comsis Limited Şirketi kazanmıştır. Yaklaşık 6 yıl süren barajın içme suyunun inşaatının maliyeti yaklaşık 4 milyon lirayı bulmuştur. Sebebi barajın bentin altındaki kayanın yani zeminin sağlam noktasının bulunmasının çok çok aşağıda olmasının nedeniyle uzamıştır. Bunun üzerine Almanya’dan bazı malzemeler getirilmiş Almanya’da trans marka tüf taşı kontenjan harici getirilmiş. 78 bin mark değerinde inşaat demiri vanalar, teçhizatı ve boruların Almanya’daki fabrikalardan pazarlık usulüne uygun satın alınmasına dair hükümetten izin alınması. Almanya’dan getirilen 10 ton ağırlığındaki tira ve teçhizat malzemesinin kontenjana bakılmadan yurda girmesine izin verilmiş. Baraj inşaatında kullanılmak ve iş bitiminde geri gönderilmek üzere Almanya’dan 3 silindirin Türkiye’ye gönderilmesine izin verilmiş ve daha sonra geri gönderilmesi öngörülmüş. Beton atılırken iki tepe arasında teleferik sistemi ile betonu atılmıştır. Kanunla Çubuk Barajının bitirilmesi için hükümete 2 milyon 363 bin liraya kadar bono ihracının yapılmasına izin verilirken bu paranın 1,5 milyon lirasını barajın tamamlanması için geri kalan kısmını da Ankara’nın içme suyunun Çubuk Barajı’ndan sağlanması amacıyla kullanılması öngörülmüştür. Daha sonra İsmet İnönü tarafından açılmış. Açılışta Atatürk bulunamamış fakat Atatürk’ün sık geldiği bir baraj olmuş.”

BAŞKAN YAVAŞ ALANDA YAPILANLARI TEK TEK ANLATTI

Çubuk-1 Barajı’nın uzun süredir bakımsız kaldığına dikkat çeken Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan tüm çalışmaları da ayrıntılarıyla açıkladı:

“Burasının uzun süredir bakımsız kaldığını söylemiştik. Buranın önemli noktaları var. Atatürk Evi, Bayrak Tepesi, Seyir Tepe, Kitabeli Kapı, doğa yürüyüş yolu, teras kafe, bent üstü gezinti yolu, tek yürek etkinlik alanı, bisiklet yolu, piknik alanı, spor sahası, çınaraltı dinlenme alanı, sera, çocuk oyun alanı, mescit, otoparklar, tuvaletler olarak burası yeniden düzenlenmiştir. Burası 400 dönüm bir arazi şu anda. İlerde su doldurduğumuz alanda bin dönümü geçecektir. Proje çalışmalarına 2019 yılının 6. ayında 550 kamyon dip çamuru temizleme ve arazi çalışmalarıyla başlattık. Derenin içerisi çamur doluydu. Alandan 2000 kamyon hafriyat atığı çıkartıldı. Projede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Kent Estetiği Dairesi ve ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. Alanın sadece peyzaj düzenlemelerinden ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı 317 personel yaklaşık 22 bin 500 saat mesai yapmıştır. Rekreasyon alanının tamamına yaklaşık bin 250 adet ağaç, 75 bin çalı, 15 bin çiçek 3 bin sarmaşığın dikimi ve 20 bin metrekare çim yapılmıştır. Burada atık problemi var. İki köyün atığını ortadan kaldırdık ve hayvancılık yapan 400 tesis var. Atıkları tehlike arz ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede burayı tekrar rekreasyon alanı yaptığımızı ve kendisinden destek istediğimizi belirtmiştik. Çevre Bakanına da aynı talebi ilettik. Atık işi ortadan kalktıktan sonra Cumhuriyetin ilk zamanında açılmış baraj gibi buralar suyla doldurulacaktır. Burası yaz kış açık olacak ve Ankara halkı rahatlıkla gelebilecek.”

Atatürk Heykeli’nin ANFA Sanat Atölyesinde üretildiğini belirten Başkan Yavaş, şeffaf belediyecilik anlayışı ile yapılan tüm harcamaları kamuoyuna açıkladıklarını belirterek, “Atatürk Evi baştan aşağı yenilenerek vatandaşların ziyaret edebileceği müzeye dönüştürülmüştür. Çevre Koruma Dairesi bugüne kadar 10 milyon 780 bin 128 TL, ASKİ Genel Müdürlüğü 1 milyon 390 bin 723 TL, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 1 milyon 830 bin 888 TL, Kent Estetiği Daire Başkanlığımız da 615 bin 524 TL harcamıştır. Toplamda 14 milyon 616 bin 664 lira 40 kuruş harcama yapılmıştır” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ BÜYÜKELÇİLERLE BARAJI GEZDİRDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin ardından Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanını Büyükelçilerle ve Yabancı Misyon Şefleriyle birlikte gezdi.

Büyükelçilere Atatürk Evi’ni de gezdiren Başkan Yavaş, burada yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhuriyetimizin ilk eserlerinden olan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı tanıtım toplantısına teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla Ankara’da siz değerli diplomatlarla bir araya gelememiştik. Bu vesileyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat ilgilenerek yapımına öncülük ettiği bölgeyi, onun mirasına uygun olarak yeniden halkımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllar Ankara’nın dinlence ve eğlence merkezi olarak kullanılan bu alan aktif olarak kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle fonksiyonunu kaybetmişti. Bizim için tarihi önlemi olan bu alanın hızlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattık ve yarın Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü nedeniyle bu alanın resmi açılışını yapacağız.”

Başkan Yavaş, Büyükelçileri aileleriyle de vakit geçirmeleri için baraja davet ederek, “Bundan sonra buranın Ankara’da yaşayan siz değerli diplomatların ve ailelerinizin sık sık gelerek hoş bir zaman geçireceği bir mekan olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.