Ankara'da Esrarengiz Olayı Duyanlar, Görenler Donakaldı! Yaşlı Adam Toprağa Vurup Yeri Yardı, Su Fışkırttı! Başrol: Baston...

Ankara, bilindiği üzere çok sayıda esrarengiz olayın başrol olduğu bir şehir olarak kendini gösteriyor. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın ilk kuruluş yıllarından bugüne; akla hayale sığmayacak birçok efsane yaşanmış. Yaşanmaya devam ediliyor mu bilinmez ama, ediliyorsa dahi (kamuya açık olmayan - tekil şahsın görünümleri) uzun zaman sonra anca ortaya çıkacaktır. Bu noktada, gelmiş geçmiş en esrarengiz olaylardan birisi kendini gösteriyor! Yaşlı adamın bastonunu toprağa vurarak yeri yarması ve su çıkarması duyan herkesi şoka sokuyor!

Ankara'da yukarıda da bahsettiğimiz üere duyanları şaşkına çevirip, şoktan şoka sokan esrarengizin de ötesi o olayın tüm detayları belli oldu! Bitmek bilmeyen olaylar silsilesinin son halkası olan o olayla ilgili detaylı bilgileri görmek için diğer sayfaya geçiniz! >>