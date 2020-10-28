Ankara'da Esrarengiz Olayı Duyanlar, Görenler Donakaldı! Yaşlı Adam Toprağa Vurup Yeri Yardı, Su Fışkırttı! Başrol: Baston...
Ankara'da duyanları, görenleri, bilenleri resmen donduran bir olay meydana geldi. Esrarengiz olayı yeni duyan kişiler şaşkınlık içerisinde kalırken;daha da detaylarını öğrenenler bu olayı unutamıyor. Çok uzun yıllardan itibaren Ankara'da ara ara sürekli kendini gösteren bu olay, tekrar gündem oldu. Peki o olay ne? Detayları neler?
Ankara, bilindiği üzere çok sayıda esrarengiz olayın başrol olduğu bir şehir olarak kendini gösteriyor. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın ilk kuruluş yıllarından bugüne; akla hayale sığmayacak birçok efsane yaşanmış. Yaşanmaya devam ediliyor mu bilinmez ama, ediliyorsa dahi (kamuya açık olmayan - tekil şahsın görünümleri) uzun zaman sonra anca ortaya çıkacaktır. Bu noktada, gelmiş geçmiş en esrarengiz olaylardan birisi kendini gösteriyor! Yaşlı adamın bastonunu toprağa vurarak yeri yarması ve su çıkarması duyan herkesi şoka sokuyor!
Ankara'da yukarıda da bahsettiğimiz üere duyanları şaşkına çevirip, şoktan şoka sokan esrarengizin de ötesi o olayın tüm detayları belli oldu! Bitmek bilmeyen olaylar silsilesinin son halkası olan o olayla ilgili detaylı bilgileri görmek için diğer sayfaya geçiniz! >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.