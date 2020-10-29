Nazım Hikmet Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açtı

Yenimahalle Belediyesi pandemi nedeniyle etkinliklere ara veren Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinin kapılarını Cumhuriyet Bayramında Kuvayı Milliye Destanının Şairi Nazım Hikmetin yaşayan sesi Genco Erkalın İnsanlarım isimli oyunu ile açtı.

Nazım Hikmetin yapıtlarından uyarlanan İnsanlarım adlı oyunu ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşil Selvi Kılıçdaroğu ile birlikte izledi. Kılıçdaroğlu virüs nedeniyle kapatılan ve bu süreçte baştan sona yenilenen sanat merkezini gezdi.

BAŞKAN YAŞARDAN CUMHURIYETIN GENÇ BEKÇILERINE ÖĞÜT

Yaşar Benim en büyük gururum Yunan işgalinde kalmış bir memleketin evladı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürke kurduğu Cumhuriyete ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak ve biran bile şüpheye düşmemektir. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras da budur diye düşünüyorum.Kendini Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların çocuğu olarak ifade eden Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalleye Belediye Başkanı olabilmemi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyan bir halk çocuğuyum dedi.

CUMHURIYETÇIYIM DIYEREK CUMHURIYETÇI OLUNMAZ

Atatürkün cumhuriyeti emanet ettiği gençlere seslenen Yaşar Cumhuriyetimizin emanetçisi genç kardeşimgeçmişi düşünerek bak önüne. Kimsenin ne dediği seni ilgilendirmesin. Kulaklarını kapat bağnaz düşüncelere senin yolunda gördüğünün elinden tut. Ama sakın unutma arkada yaşanmışları. Geçmişini tarihini Bu yola oradan geldiğini.Korumak istiyorsan cumhuriyetini hiç durma. Oturduğun sıradan başla işe bilmediklerini araştır öğren. Memleketini tanı yolunu şaşırmışlara kızma anlat Atatürkü kurtuluşu bıkmadan usanmadan. Şanlı tarihini oku reddetme geçmişini ama geçmişe de çakılıp kalma. Atan sana muasır medeniyetlerin de üstü dedi yürü. Çekebildiğin yere kadar yükseklere çek al bayrağı Korkma diye başlayan İstiklal Marşını en gür sesinle oku Cumhuriyeti böyle koruyabilirsin boş boş cumhuriyetçiyim diye bağırarak değil diye konuştu.

BIZ CUMHURIYETLE SANATÇIYI BAŞ TACI YAPTIK

Oyunun sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sanatçı olmak kolay değil. Sanatı topluma sevdirmek sanatçının temel görevlerinden birisidir. Elbette ki sanatçıyı baş tacı yapmak zorundayız. Ve biz bunu cumhuriyetle yaptık diyerek usta tiyatrocuya çiçek verdi.

GENCO ERKALDAN YAŞARA TEŞEKKÜR

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde kendi adını taşıyan salonda tek kişilik gösterisini yapan Genco Erkal da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmuştur. Bu salonda Nazım Hikmetle benim adımın yan yana gelmesi de benim için ayrıca çok büyük bir onur. Yaklaşık 50 yıldır Nazımın şiirlerini söylemekteyim. En yasaklı olduğu dönemde bile onun Türkiyede kabul görmesi ve geniş kitleler tarafından tanınması için elimden geleni yaptım. Bu benim görevimdi. Ama onun bugün tüm Türkiyede seviliyor tanınıyor olması benim çok büyük gururum sözleriyle Başkan Yaşara teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramının 97inci yılı kutlamaları çerçevesinde seyirci ile buluşan İnsanlarım isimli oyunuCHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl Murat Emir Servet Ünsal Nihat Yeşil Yıldırım Kaya CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras Yaşar Neslihanoğlu ve çok sayıda davetli izledi.