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- 29 Eki 2020 - 13:00 G: 29 Eki 2020 - 13:32

Ak Parti Genel Merkezi Ankara'da Nerede? Ak Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir?

Tüm siyasi partilerin genel merkezi Ankara'da bulunur. Türkiye'nin başkenti olan Ankara siyasetin merkezidir. Siyasi faaliyetlerin en yoğun olduğu il olan Ankara, partilerin merkez binalarının da bulunduğu ildir. Bürokrasinin de merkezi olan Ankara'da diğer illere oranla çok daha fazla siyasi bina bulunmaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tüm siyasi partilerin genel merkezi Ankara'da bulunur. Türkiye'nin başkenti olan Ankara siyasetin merkezidir. Siyasi faaliyetlerin en yoğun olduğu il olan Ankara, partilerin merkez binalarının da bulunduğu ildir. Bürokrasinin de merkezi olan Ankara'da diğer illere oranla çok daha fazla siyasi bina bulunmaktadır. Tüm partilerin olduğu gibi iktidar partisi AKP'nin de genel merkezi Ankara'dadır.

Partilerin genel merkezlerinin Ankara'da olması gerektiği kanunuen belirtilmiş bir hükümdür. Bununla beraber siyasetin yürütüldüğü ana merkez olan başkent Ankara'daki genel merkeze bağlı birçok il ve ilçe teşkilatı da bulunmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nin Ankara'daki yeri ve ulaşım kanallar ise özellikle başkentli vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Ankara'da AK Parti Genel Merkezi Nerededir?

Türkiye'nin iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi Ankara'da bulunur. Başkentli vatandaşların birçok sorununun masaya yatırıldığı merkezin yeri ise vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunur. Parti üyelerinin en çok ziyaret ettiği yer olan genel merkez oldukça merkezi bir bölgede bulunmaktadır. Çankaya ilçesinin Söğütözü semtinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezi son derece merkezi bir noktada yer aldığı için ulaşım da o kadar kolaydır.

Ankara'da AK Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir?

Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olan vatandaşlar Ankara'da bulunan merkez binasına nasıl gidileceğini araştırmaya devam ediyor. Vatandaşların birçok probleminin ele alındığı genel merkeze toplu taşıma ya da özel araçla ulaşım sağlamak mümkündür. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezine toplu taşıma ile gidecek vatandaşların otobüs ya da metro kullanması mümkündür. Otobüsle gidecek olan vatandaşlar 339-5, 339-7, 419-5, 479 ya da 530-5 numaralı araçları kullanabilirler. Ankara'da metro ulaşımı ile de AK Parti genel merkezine gidilmesi mümkündür. M1, M2 ve M3 numaralı metrolar Çankaya güzergahından geçmektedir.

29 Eki 2020 - 13:00 Ankara- Yaşam

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