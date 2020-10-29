Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Eki 2020 - 13:09 G: 29 Eki 2020 - 13:36

CHP Genel Merkezi Ankara'da Nerede? CHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir?

Tüm siyasi partilerin olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel merkezi Ankara'dadır. Başkentli CHP üyesi vatandaşların gidebileceği, her türlü öneride bulunabileceği ya da şikayetlerini dile getirebileceği Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gitmek ya da online olarak internet sitesi üzerinden iletişime geçmek mümkündür.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tüm siyasi partilerin olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel merkezi Ankara'dadır. Başkentli CHP üyesi vatandaşların gidebileceği, her türlü öneride bulunabileceği ya da şikayetlerini dile getirebileceği Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gitmek ya da online olarak internet sitesi üzerinden iletişime geçmek mümkündür.

Anayasada belirtildiği üzere tüm siyasi partilerin merkez binalarının Türkiye'nin başkenti Ankara'da olması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi Ankara'da bulunmakla beraber partinin il ve ilçelerde de birçok teşkilatı bulunur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde alınan kararlar ya da uygulamalar il ve ilçe teşklatlarına bildirilir. Bunun yanı sıra il ya da ilçe teşkilatları kendi bölgeleri özeline yerel kararlar da alabilmektedir. Ancak diğer teşkilatlarda yapılan tüm uygulamalar ve alınan kararlar Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine bildirilir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çeşitli sebeplerle gitmek isteyen vatandaşlar, genel merkezin yerini ve ulaşım kanallarını araştırmaya devam ediyor. CHP genel merkezinin yeri ve ulaşım seçenekleri merak ediliyor.

Ankara'da CHP Genel Merkezi Nerededir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da bulunan genel merkezi Çankaya ilçesindedir. Birçok siyasi kurumun da bulunduğu Çankaya siyasi olarak merkez noktalardan biri olduğu için genel merkezin bulunması için oldukça uygun bir ilçedir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan CHP genel merkezi, Söğütözü semtine bağlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Söğütözü Semtinin Anadolu Bulvarı'nda 12 numarada yer alır.

Ankara'daki CHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir?

Ankara'da ikamet eden birçok vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine ulaşım kanallarını araştırmaktadır. Özellikle CHP üyesi olan ya da olmak isteyen vatandaşlar merkez binaya ulaşım seçeneklerini merak etmektedir.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Söğütözü semtinde bulunan merkez binaya özel araçla ya da toplu taşıma ile gidilebilmektedir. Toplu taşıma kullanacak vatandaşlar hem otobüsle hem de metro ile ulaşım sağlayabilir. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gitmek mümkün olmakla beraber vatandaşların parti ile iletişime geçmesi için birçok online kanal da mevcuttur. Telefon, mail ya da resmi internet sitesi üzerinden CHP genel merkezi ile iletişime geçilebilir.

29 Eki 2020 - 13:09 Ankara- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kadın Danışma Merkezleri Nerede? İşte Kadın Danışma Merkezi Telefon ve Adresleri... mask
Ankara Kadın Danışma Merkezleri Nerede? İşte Kadın Danışma Merkezi Telefon ve Adresleri...
MHP Genel Merkezi Ankara'da Nerede? MHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir? mask
MHP Genel Merkezi Ankara'da Nerede? MHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir?
Ak Parti Genel Merkezi Ankara'da Nerede? Ak Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir? mask
Ak Parti Genel Merkezi Ankara'da Nerede? Ak Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir?
Kargolar Resmi Tatilde Çalışır Mı? Ankara’da Kargo Çalışma Mesai Saatleri Nedir 2020? mask
Kargolar Resmi Tatilde Çalışır Mı? Ankara’da Kargo Çalışma Mesai Saatleri Nedir 2020?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ankara Mezarlık ve Defin Ücreti Ne Kadar? Ankara Karşıyaka Mezar Yeri Fiyatları 2020 mask
Ankara Mezarlık ve Defin Ücreti Ne Kadar? Ankara Karşıyaka Mezar Yeri Fiyatları 2020
Ankara Mezar Arama Nasıl Yapılır? Ankara Mebis Nedir? Mezar Yeri Bulma... mask
Ankara Mezar Arama Nasıl Yapılır? Ankara Mebis Nedir? Mezar Yeri Bulma...
Ankara'da Cam Balkon Yapmak Yasak Mı? Nasıl İzin Alınmalı? mask
Ankara'da Cam Balkon Yapmak Yasak Mı? Nasıl İzin Alınmalı?
Ankara’nın Simgesi ve Sembolleri mask
Ankara’nın Simgesi ve Sembolleri
MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi Yapıldı! İşte MHP Ankara İl Yönetim Listesi 2020 mask
MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi Yapıldı! İşte MHP Ankara İl Yönetim Listesi 2020
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
MHP Genel Merkezi Ankara'da Nerede? MHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir? mask
MHP Genel Merkezi Ankara'da Nerede? MHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir?
Ak Parti Genel Merkezi Ankara'da Nerede? Ak Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir? mask
Ak Parti Genel Merkezi Ankara'da Nerede? Ak Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir?
Ankara'ya Taşınmadan Önce Mutlaka Bilinmesi Gerekenler! İşte Tüm Detaylar... mask
Ankara'ya Taşınmadan Önce Mutlaka Bilinmesi Gerekenler! İşte Tüm Detaylar...
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri mask
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri
Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir? HAVAŞ Saatleri ve Durakları... mask
Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir? HAVAŞ Saatleri ve Durakları...
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir? mask
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir?
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları... mask
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kadın Danışma Merkezleri Nerede? İşte Kadın Danışma Merkezi Telefon ve Adresleri... mask
Ankara Kadın Danışma Merkezleri Nerede? İşte Kadın Danışma Merkezi Telefon ve Adresleri...
MHP Genel Merkezi Ankara'da Nerede? MHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir? mask
MHP Genel Merkezi Ankara'da Nerede? MHP Genel Merkezine Nasıl Gidilir?
Ak Parti Genel Merkezi Ankara'da Nerede? Ak Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir? mask
Ak Parti Genel Merkezi Ankara'da Nerede? Ak Parti Genel Merkezine Nasıl Gidilir?
Çubuk-1 Barajı rekreasyon alanı Ankaralıları bekliyor mask
Çubuk-1 Barajı rekreasyon alanı Ankaralıları bekliyor
Kargolar Resmi Tatilde Çalışır Mı? Ankara’da Kargo Çalışma Mesai Saatleri Nedir 2020? mask
Kargolar Resmi Tatilde Çalışır Mı? Ankara’da Kargo Çalışma Mesai Saatleri Nedir 2020?
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Cumhuriyet’in 97. yılını kutladı mask
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Cumhuriyet’in 97. yılını kutladı
Ankara Berberler Odası tüm üyelerinin risk analizlerini yaptırıyor mask
Ankara Berberler Odası tüm üyelerinin risk analizlerini yaptırıyor
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, Cumhuriyet’in 97. yılını kutladı… mask
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, Cumhuriyet’in 97. yılını kutladı…
Ankaralılar Çubuk-1 Barajına kavuşmak için gün sayıyor mask
Ankaralılar Çubuk-1 Barajına kavuşmak için gün sayıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Kadın Danışma Merkezleri Nerede? İşte Kadın Danışma Merkezi Telefon ve Adresleri... mask
Ankara Kadın Danışma Merkezleri Nerede? İşte Kadın Danışma Merkezi Telefon ve Adresleri...
Evde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı mask
Evde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı
Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Sincan’da Mevlid Kandili Özel Programı Düzenlendi mask
Ankara Sincan’da Mevlid Kandili Özel Programı Düzenlendi
Carrefour İndirime Doymuyor! Yaptığı İndirimle Herkes İhtiyaçlarını Hemen Alsın… Kampanyanın Bitmesine Sayılı Günler Kaldı! mask
Carrefour İndirime Doymuyor! Yaptığı İndirimle Herkes İhtiyaçlarını Hemen Alsın… Kampanyanın Bitmesine Sayılı Günler Kaldı!
Ankara Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL