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- 29 Eki 2020 - 13:44 G: 29 Eki 2020 - 13:51

Ankara Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu

Mamak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı coşku ile kutlandı. Kutlama kapsamında gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı coşku ile kutlandı. Kutlama kapsamında gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni aldı. Mamak Belediyesi ev sahipliğinde 75. Yıl Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlama programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlardan oluşan kortej ellerinde Türk Bayrakları ile Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüdü. 15 Temmuz Anıtı’nın önünde okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Mamak Protokolü, Cumhuriyetin 97. yılında gökyüzüne 97 tane ay yıldızlı balon bıraktı.

Cumhuriyete sahip çıkacağız

Cumhuriyet’in, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin, tarihe nasıl damgasını vurabileceğinin bir kanıtı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet Milletin kendisidir. Milletimiz, Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. İstiklal Mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, dün olduğu gibi bugünde bekamıza yönelik önümüze çıkabilecek her türlü engeli aşmak için, aynı duyguya ihtiyacımız vardır.

İstiklal ve İstikbalimizin ortak paydası olan Cumhuriyet, aynı topraklar için canını feda etmiş, aynı havayı soluyan bu vatanın evlatlarını bugüne kadar olduğu gibi ilelebet bir arada tutmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da vatandaşların bayramını kutlayarak “Atatürk’ün sağlam temeller üzerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti milletimize hediye edilen eşsiz bir eserdir. Bize bıraktığı Cumhuriyet’in sahibi biziz ve bizler sahip çıkacağız” dedi.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, öğrenci şiirler, halk oyunları gösterileri ve Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımların ödül töreni ile devam etti. Program öğretmenler tarafından seslendirilen Atatürk'ün en sevdiği şarkı ve türkülerle sona erdi.

29 Eki 2020 - 13:44 Ankara- Belediyeler

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