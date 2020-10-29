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- 29 Eki 2020 - 16:23 G: 29 Eki 2020 - 16:24

Ankara Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi Açıldı 

Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesinde yapımını tamamladığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’ni hizmete açtı. Cumhuriyet’in 97. Yılında gerçekleşen Spor Merkezi’nin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.  

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesinde yapımını tamamladığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’ni hizmete açtı. Cumhuriyet’in 97. Yılında gerçekleşen Spor Merkezi’nin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.  

Alper Taşdelen: “Mustafa Kemal Atatürk çağları aşan bir lider, devrimci. O’nun yolundan O’nun izinden gitmek hepimiz için onur vesilesi. Çağdaş uygarlığı hedef gösterdiği için bilimi ve aklı bize rehber olarak gösterdiği için bu kuşaktan kuşağa devam edecek ve Atatürk’ün ilk ve devrimleri kuşaklar boyu yaşayacak.” 

Kemal Kılıçdaroğlu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir eseri, O’nun adına kurulmuş bir eser. Burada çocuklar yüzmeyi öğrenecekler, güzel bir tesis. Umarım buna benzer pek çok tesisi Ankara’nın pek çok yerinde açmış olacağız.” 

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Çankaya’da bir ilk olarak 2018 yılında hizmete açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi’nin ardından ikinci havuz olarak hizmete açılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi adını ise Başkan Alper Taşdelen’in sosyal medya hesabından başlattığı kampanya sonucunda Çankayalılar verdi.   

Açılış töreninde konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şunları söyledi:  

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün her sözü, her vecizesi çok anlamlı. Ama bir sözü bizim için çok önemli ‘Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak’ diyordu Atatürk. Ulu Önderimizin bu sözü rehberliğinde 6 buçuk yıldır Çankaya’da Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki cumhuriyete sahip çıkmak, Atatrürk’e O’nun ilke ve devrimlerine sahip çıkmak için çalışmamız gerekiyor. Sadece lafla sözle değil icraatla, üreterek halkımıza hizmet ederek, çalışarak Cumhuriyete sahip çıkacağımıza inanıyoruz. Pandemi, gelirlerin düşmesi hiçbir şey bizim için bir gerekçe, mazeret olamaz. Halkımız bize inanıp bu görevleri bize veriyorsa biz ‘ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız’ diyerek çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.”  

ÇAĞLARI AŞAN BİR LİDER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nin bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ve Çiğdem Mahallesi ile birlikte bölgede 8 mahalleye daha hizmet vereceğini kaydeden Alper Taşdelen, “Tesisimizin yapımı tamamlandığında adını ne koyacağımızı halkımıza sorduk. Halkımız isim önerilerini bize iletti ve halkımız dedi ki; ‘Bu tesisin adı Mustafa Kemal Atatürk olsun’. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açıyoruz. Bu tesisimizin Cumhuriyetimizin 97. Yılına armağan olsun. Mustafa Kemal Atatürk çağları aşan bir lider, devrimci. O’nun yolundan O’nun izinden gitmek hepimiz için onur vesilesi. Çağdaş uygarlığı hedef gösterdiği için bilimi ve aklı bize rehber olarak gösterdiği için bu kuşaktan kuşağa devam edecek ve Atatürk’ün ilk ve devrimleri kuşaklar boyu yaşayacak. Çankaya'da hizmetler devam edecek Çankaya’da hizmet kervanı asla durmayacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde Çankaya, yeni tesisleriyle, Çankaya Evleriyle, kreşleriyle, parklarıyla, spor merkezleriyle, kültür merkezleriyle yine yatırımda lider olmaya devam edecek. Seçimlerde söz verdiğimizden daha fazlasını yapacağız” diye konuştu.    

Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılışında kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkana teşekkür ediyorum, böylesine güzel bir tesisi Çankaya’ya kazandırdığı için. Bugün 29 Ekim, hepimiz heyecanlıyız. Hepimizin düşüncesinin arka planında bir soru var ‘Ne olacak bu memleketin hali diye’. Sizlerden tek isteğim özellikle genç arkadaşlardan tek isteğim karamsarlığa kapılma hakkımızın bulunmadığıdır. Bu ülkede yaşıyorsak ve bu ülke bize Kurtuluş Savaşı verenlerin bıraktığı bir miras ise bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu hayatın her alanında pek çok sorun olduğunu belirttiği konuşmasında, “Cumhuriyet Halk Partililerin görevi sorunları aşma görevidir. Kararlılıkla, inançla, bilgiyle ve birikimle Türkiye’nin aşılmayacak hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları kararlılıkla, inançla kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle aşacağız. Bu bizim görevimizdir. Bu görevi demokrasi içinde yerine getireceğiz” açıklamalarında bulundu.  

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını, “Çankayalıları biliyorum, onların güzel bir isim seçtiklerini de biliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir eseri, O’nun adına kurulmuş bir eser. Burada çocuklar yüzmeyi öğrenecekler, güzel bir tesis. Umarım buna benzer pek çok tesisi Ankara’nın pek çok yerinde açmış olacağız. Başta Çankaya Belediye Başkanı olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.  

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesi’nde inşa ettiği havuz, içerisinde 25 metre uzunluğunda ve beş kulvardan oluşuyor. 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.  

Açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri, milletvekilleri, CHP Ankara İl ve İlçe yöneticilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. 

29 Eki 2020 - 16:23 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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