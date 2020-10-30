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- 30 Eki 2020 - 11:38 G: 30 Eki 2020 - 12:36

Türk Tarih Müzesi'ne Bilim İnsanlarından Tam Not

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 'Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu' açılış programının ardından akademisyenlere Türk Tarih Müzesi'ni gezdirdi. Bağlıca Mahallesi'nde yapımı devam eden proje hakkında bilgi veren Demirel, projenin başka örneği olmadığını söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 'Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu' açılış programının ardından akademisyenlere Türk Tarih Müzesi'ni gezdirdi. Bağlıca Mahallesi'nde yapımı devam eden proje hakkında bilgi veren Demirel, projenin başka örneği olmadığını söyledi.

Geziye katılan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Soyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji (ETÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve öğretim görevlileri Türk Tarih Müze'sini çok beğendiklerini belirterek, Başkan Demirel'i tebrik ettiler.

Demirel Türk Tarih Müzesi ile ilgili şunları kaydetti: " Türk tarihini en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarmakta önemli bir rol oynayacak Türk Tarih Müzesi'nde Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarihini heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunuyoruz. Türk Tarih Parkı Müzemizde Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih Alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri Alanımız, Büyük Türk Düşünürleri Alanımız, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı Alanımız ve Çanakkale Savaşı Alanımız yer alıyor. 7 bin metre karelik kapalı müzemiz de yer alıyor.M üze içerisinde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek".

30 Eki 2020 - 11:38 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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