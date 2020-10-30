Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Numaraları

Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden olan Ankara Keçiören'deki mahalle muhtarlıkları ve iletişim bilgileri merak ediliyor. Kalabalık nüfusundan ve birçok mahalleye sahip olmasından dolayı Keçiören'de birçok muhtarlık vardır. Keçiören'deki vatandaşlar belli belgelere ulaşmak ya da çeşitli işlemlerini yapmak için hangi muhtarlıkla iletişime geçeceklerini ve muhtarlıkların telefon numaralarını araştırıyor.

Ankara Keçiören'de yaşayan vatandaşlar çok fazla muhtarlık olmasından dolayı çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için gidecekleri muhtarlığın iletişim kanallarını araştırıyor. Özellikle elektrik ya da doğalgaz aboneliği işlemlerinde ya da askerlik celbi vb. belgeleri almak için aktif kullanılan muhtarlıkların telefon numaraları merak ediliyor.

Ankara Keçiören Ne Zaman İlçe Olmuştur?

Ankara Keçiören ilçesi eskiden Altındağ ilçesine bağlı olan mahallelerden biriydi. Keçiören'deki nüfusun kısa zamanda çok fazla artmasından dolayı semt 1984 yılında ilçe oldu. Nüfusunun 1 milyona yaklaşması ile ilçe olan Keçiören'de birçok mahalle bulunmaktadır.

Ankara Keçiören ilçesi konumu ile birçok dönemde işlevsel bir rol almıştır. Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Keçiören'in Belediye Başkanı ise Turgut Altınok'tur. 1994 yılından 2009 yılına kadar yapılan tüm yerel seçimleri kazanarak Keçiören Belediye Başkanlığı'nı yapan Turgut Altınok, 2019 yerel seçimleri ile beraber yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.

Ankara Keçiören'in Kaç Tane Mahallesi Vardır?

Ankara'nın en kalabalık 2. ve Türkiye'nin en kalabalık 3. ilçesi olan Keçiören'de çok fazla mahalle ve dolayısıyla çok fazla muhtarlık bulunmaktadır. 47 tane mahallesi olan Keçiören'in 12 tane de semti vardır. Çubuk Çayı ile ikiye ayrılan Keçiören ilçesi kalabalık nüfusu sebebi ile bu kadar çok mahalle ve muhtarlığa sahiptir.

Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının İletişim Bilgileri Nedir?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar çok fazla muhtarlık bulunduğu için yaşadıkları semte hangi muhtarlığın baktığını ve nasıl iletişime geçeceklerini merak etmektedirler. Keçiören mahalle muhtarlıklarının bilgilerine Keçiören Belediyesi resmi internet sayfası üzerinden ulaşmak mümkündür. Belediyenin internet sitesinde tüm muhtarlıkların adresleri ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.

Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Bilgileri

19 MAYIS Mahallesi Muhtarı ALİ GÖLPUNAR

Adres: Alpaslan Gazi Park içi Gün Sazak Cd. No:38

Telefon: 0312 360 10 11

23 NİSAN Mahallesi Muhtarı SEYFETTİN BOLAT

Adres: Köşk Mahallesi, Yalçın Sk. No:9

Telefon: 0312 380 11 71

ADNAN MENDERES Mahallesi Muhtarı ŞERAFETTİN AKIL



Adres: Adnan Kahveci Cad Şht Halil Ünal Parkı içi No:62,



Telefon:0312 357 66 06

AKTEPE Mahallesi Muhtarı ŞABAN ÖZDEMİR

Adres: Aktepe Mahallesi, 979. Sk. No:5 Barbaros Hayrettin Paşa Park İçi

Telefon: 0312 357 73 71

AŞAĞI EĞLENCE Mahallesi Muhtarı MUHAMMET EKREM KILIÇ

Adres: Uludere Sok No:32 Kanuni Lisesi Yanı

Telefon: 0312 321 10 61

ATAPARK Mahallesi Muhtarı ADEM GÖZÜM

Adres: Gaziler Cad No:8 Adıgüzel Kılıç Parkiçi

Telefon: 0312 580 53 51

AYVALI Mahallesi Muhtarı HÜSNİYE AYDIN



Adres: Süleymeniye Cad No:55

Telefon: 0312 344 47 48

BADEMLİK Mahallesi Muhtarı SİNAN GÜREL

Adres:1147 Sok-1149 Sok Keşistiği Nokta

Telefon: 0312 580 32 33

BAĞLARBAŞI Mahallesi Muhtarı ÖZDEM KARACA YILDIZ

Adres: Gölçiçeği Sok No:9 Osman Yüksel Serdengeçti Parkiçi

Telefon: 0312 339 77 80

BAĞLUM GÜZELYURT Mahallesi Muhtarı MUSTAFA SİNAN ÖZTÜRK

Adres: Bağlum Güzelyurt Mah.

BASINEVLERİ Mahallesi Muhtarı ZEYNEP YILDIRIM

Adres: Basın Caddesi No:36 Maraşal Fevzi Çakmak Parkı İçi

Telefon: 0312 522 00 58

ÇALDIRAN Mahallesi Muhtarı SEMA ÖZDEMİR

Adres: Çaldıran Mahallesi, 492. Cd. No:25 Önder Yıldırım Park İçi

Telefon: 0312 340 86 16

ÇALSEKİ Mahallesi Muhtarı BEKİR SARIKAYA



Adres: Çalseki Mah No:66

ÇİÇEKLİ Mahallesi Muhtarı HATİCE ÇALIŞKAN

Adres: Gün Sazak Cad.Çiçekli Parkı içi

Telefon: 0312 358 57 57

EMRAH Mahallesi Muhtarı MUHABBET AĞTAŞ

Adres : Yavrukurt Sk. No:33.Emrah Park İçi No:1

Telefon: 0312 322 22 30

ESERTEPE Mahallesi Muhtarı ADNAN ALTINORDU

Adres: Ahmet Şefik Kolaylı Cad 28/A

Telefon: 0312 321 28 08

ETLİK Mahallesi Muhtarı İDRİS TÜRK

Adres: Etlik Mh. Kuyuyazısı Cd.

Telefon: 0312 323 51 52

GÜÇLÜKAYA Mahallesi Muhtarı HACI BEKİR BECEREN

Adres:Kızlarpınarı Cad Türkistan Parkı İçi

Telefon: 0312 358 05 58

GÜMÜŞDERE Mahallesi Muhtarı MUSTAFA ÜNAL

Adres: 10.Sokak No:16

GÜZELYURT Mahallesi Muhtarı HÜSEYİN ALVER

Adres: Aktepe Mah 951 Cad 12/C

Telefon: 0312 357 87 89

HASKÖY Mahallesi Muhtarı ALİ DİNCER

Adres: İrfan Baştuğ Cd.Alparslan Türkeş Park İçi

Telefon: 0312 517 00 49

HİSAR Mahallesi Muhtarı MEHMET DEMİRDAĞ

Adres: Karşıyaka Mah, Radar Sok 2/1

İNCİRLİ Mahallesi Muhtarı BEKTAŞ YENER ÇELİK

Adres: İncirli Mah., Sezgin Cad. No:30 Barışyolu Cad Hüdai Aslan Parkiçi

Telefon: 0312 352 64 94

KAFKAS Mahallesi Muhtarı RESUL KAPUSUZ

Adres: Karakaya Cad Kafkas Mahallesi Parkiçi

KALABA Mahallesi Muhtarı VEYSEL İNCİR

Adres: Ahmet Vefik Paşa Cad Parkiçi No:9

Telefon: 0312 361 91 80

KAMİL OCAK Mahallesi Muhtarı KEMAL KUŞDOĞAN

Adres: Devrek Sok No:20 Emirtimur Parkiçi

Telefon: 0312 338 90 30

KANUNİ Mahallesi Muhtarı HÜSEYİN AVŞAR

Adres: Kanuni Mah.Bağlum Cad.93/17

Telefon: 0312 580 08 62

KARAKAYA Mahallesi Muhtarı FUAT TOPCU

Adres: Bağlum Bulvarı 58/20-C

KARARGAHTEPE Mahallesi Muhtarı ALİ BULUT

Adres: Karargahtepe Mahallesi, Sanatoryum Cd. 1/A, Malazgirt Parkiçi

Telefon: 0312 361 52 54

KARŞIYAKA Mahallesi Muhtarı HAVVA AYDEMİR

Adres: Karşıyaka mah, Radar Sok 2/2

KAVACIK SUBAYEVLERİ Mahallesi Muhtarı REMZİYE ERDOĞAN

Adres: Cihangir Cad Hulusi Sayın Parkı Köşesi

KÖŞK Mahallesi Muhtarı ŞENGÜL PEKACAR

Adres:Anavatan Cad. No:58 Şht Piyade Er Murat İspirli Park İçi

KÖSRELİK Mahallesi Muhtarı MUSTAFA YAMAN

Adres: Kümeevleri No:43

Telefon: 0312

KUŞCAĞIZ Mahallesi Muhtarı EZGİ CANSU AKARSU

Adres: Kuşcağız Mah.Tayfun Cad.No:33/A

OSMANGAZİ Mahallesi Muhtarı MUSTAFA BİNBİR

Adres: Osmangazi Mh. Bölük Cd.

Telefon: 0312 580 29 32

OVACIK Mahallesi Muhtarı DEMİR DEMİRKAN

Adres: Ovacık Mah. 594,sok

Telefon: 0312 379 25 11

PINARBAŞI Mahallesi Muhtarı MERAL DOĞAN

Adres: Bolayır Sok Behram Aktaşlı Parkı içi No:5

Telefon: 0312 380 41 48

SANCAKTEPE Mahallesi Muhtarı İSMAİL USLU

Adres: Sancaktepe Mahallesi, 1610. Sk. 3/A Şehit Mahmut Balık Parkı

Telefon: 0312 330 26 31

SARIBEYLER Mahallesi Muhtarı İSMAİL ÖZDEN

Adres: Kümeevleri No:54

ŞEFKAT Mahallesi Muhtarı ELVAN İMAL

Adres: Ertan Sok No:2

ŞEHİT KUBİLAY Mahallesi Muhtarı SULTAN BİLECEN

Adres: Şehit Kubilay Mahallesi, Özlem Cd. No:34/A Ahmet Çelik Park İçi

Telefon: 0312 330 33 50

ŞENLİK Mahallesi Muhtarı SUAT YILMAZ

Adres : Buket Sok No:20 Sıırı Gürsoy Parkiçi

Telefon: 0312 356 00 65

ŞENYUVA Mahallesi Muhtarı SADIK AKKUŞ

Adres: Şenyuva Mahallesi, Kuzey Ankara 8. Etap 8 U

TEPEBAŞI Mahallesi Muhtarı KEZİBAN ÜNAL GÜR

Adres:Çaldağı Sok No:43

Telefon: 0312 361 49 1

UFUKTEPE Mahallesi Muhtarı DİLEK SARİ KILIÇ

Adres: 1234 Sok No:1 Polis Karakolu Arkası Parkiçi

Telefon: 0312 580 28 09

UYANIŞ Mahallesi Muhtarı AHMET YAĞLI

Adres: 1119 Sok No:2

Telefon: 0312 357 21 81

YAKACIK Mahallesi Muhtarı İPEK ASLAN

Adres: Çağla Sok No:3 Kamil güngör park içi

Telefon: 0312 360 00 80

YAYLA Mahallesi Muhtarı SELMA BAYRAM

Adres: Kadızade Rumi Cad No:1 Emir Karatekin Bey Park içi

Telefon: 0312 378 57 67

YEŞİLÖZ Mahallesi Muhtarı CAFER BENLİ

Adres: 1974 sokak Pazariçi

Telefon: 0312 339 50 61

YEŞİLTEPE Mahallesi Muhtarı FERAT AYGÜN

Adres: Yeşiltepe Mahallesi, 492. Cd. No:132Cemal Güler Parkiçi

YÜKSELTEPE Mahallesi Muhtarı YASİN BAY

Adres: 1666. Cadde No:48

Telefon: 0312 331 51 52