Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Numaraları
Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden olan Ankara Keçiören'deki mahalle muhtarlıkları ve iletişim bilgileri merak ediliyor. Kalabalık nüfusundan ve birçok mahalleye sahip olmasından dolayı Keçiören'de birçok muhtarlık vardır.
Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden olan Ankara Keçiören'deki mahalle muhtarlıkları ve iletişim bilgileri merak ediliyor. Kalabalık nüfusundan ve birçok mahalleye sahip olmasından dolayı Keçiören'de birçok muhtarlık vardır. Keçiören'deki vatandaşlar belli belgelere ulaşmak ya da çeşitli işlemlerini yapmak için hangi muhtarlıkla iletişime geçeceklerini ve muhtarlıkların telefon numaralarını araştırıyor.
Ankara Keçiören'de yaşayan vatandaşlar çok fazla muhtarlık olmasından dolayı çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için gidecekleri muhtarlığın iletişim kanallarını araştırıyor. Özellikle elektrik ya da doğalgaz aboneliği işlemlerinde ya da askerlik celbi vb. belgeleri almak için aktif kullanılan muhtarlıkların telefon numaraları merak ediliyor.
Ankara Keçiören Ne Zaman İlçe Olmuştur?
Ankara Keçiören ilçesi eskiden Altındağ ilçesine bağlı olan mahallelerden biriydi. Keçiören'deki nüfusun kısa zamanda çok fazla artmasından dolayı semt 1984 yılında ilçe oldu. Nüfusunun 1 milyona yaklaşması ile ilçe olan Keçiören'de birçok mahalle bulunmaktadır.
Ankara Keçiören ilçesi konumu ile birçok dönemde işlevsel bir rol almıştır. Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Keçiören'in Belediye Başkanı ise Turgut Altınok'tur. 1994 yılından 2009 yılına kadar yapılan tüm yerel seçimleri kazanarak Keçiören Belediye Başkanlığı'nı yapan Turgut Altınok, 2019 yerel seçimleri ile beraber yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.
Ankara Keçiören'in Kaç Tane Mahallesi Vardır?
Ankara'nın en kalabalık 2. ve Türkiye'nin en kalabalık 3. ilçesi olan Keçiören'de çok fazla mahalle ve dolayısıyla çok fazla muhtarlık bulunmaktadır. 47 tane mahallesi olan Keçiören'in 12 tane de semti vardır. Çubuk Çayı ile ikiye ayrılan Keçiören ilçesi kalabalık nüfusu sebebi ile bu kadar çok mahalle ve muhtarlığa sahiptir.
Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının İletişim Bilgileri Nedir?
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar çok fazla muhtarlık bulunduğu için yaşadıkları semte hangi muhtarlığın baktığını ve nasıl iletişime geçeceklerini merak etmektedirler. Keçiören mahalle muhtarlıklarının bilgilerine Keçiören Belediyesi resmi internet sayfası üzerinden ulaşmak mümkündür. Belediyenin internet sitesinde tüm muhtarlıkların adresleri ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.
Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Bilgileri
19 MAYIS Mahallesi Muhtarı ALİ GÖLPUNAR
Adres: Alpaslan Gazi Park içi Gün Sazak Cd. No:38
Telefon: 0312 360 10 11
23 NİSAN Mahallesi Muhtarı SEYFETTİN BOLAT
Adres: Köşk Mahallesi, Yalçın Sk. No:9
Telefon: 0312 380 11 71
ADNAN MENDERES Mahallesi Muhtarı ŞERAFETTİN AKIL
Adres: Adnan Kahveci Cad Şht Halil Ünal Parkı içi No:62,
Telefon:0312 357 66 06
AKTEPE Mahallesi Muhtarı ŞABAN ÖZDEMİR
Adres: Aktepe Mahallesi, 979. Sk. No:5 Barbaros Hayrettin Paşa Park İçi
Telefon: 0312 357 73 71
AŞAĞI EĞLENCE Mahallesi Muhtarı MUHAMMET EKREM KILIÇ
Adres: Uludere Sok No:32 Kanuni Lisesi Yanı
Telefon: 0312 321 10 61
ATAPARK Mahallesi Muhtarı ADEM GÖZÜM
Adres: Gaziler Cad No:8 Adıgüzel Kılıç Parkiçi
Telefon: 0312 580 53 51
AYVALI Mahallesi Muhtarı HÜSNİYE AYDIN
Adres: Süleymeniye Cad No:55
Telefon: 0312 344 47 48
BADEMLİK Mahallesi Muhtarı SİNAN GÜREL
Adres:1147 Sok-1149 Sok Keşistiği Nokta
Telefon: 0312 580 32 33
BAĞLARBAŞI Mahallesi Muhtarı ÖZDEM KARACA YILDIZ
Adres: Gölçiçeği Sok No:9 Osman Yüksel Serdengeçti Parkiçi
Telefon: 0312 339 77 80
BAĞLUM GÜZELYURT Mahallesi Muhtarı MUSTAFA SİNAN ÖZTÜRK
Adres: Bağlum Güzelyurt Mah.
BASINEVLERİ Mahallesi Muhtarı ZEYNEP YILDIRIM
Adres: Basın Caddesi No:36 Maraşal Fevzi Çakmak Parkı İçi
Telefon: 0312 522 00 58
ÇALDIRAN Mahallesi Muhtarı SEMA ÖZDEMİR
Adres: Çaldıran Mahallesi, 492. Cd. No:25 Önder Yıldırım Park İçi
Telefon: 0312 340 86 16
ÇALSEKİ Mahallesi Muhtarı BEKİR SARIKAYA
Adres: Çalseki Mah No:66
ÇİÇEKLİ Mahallesi Muhtarı HATİCE ÇALIŞKAN
Adres: Gün Sazak Cad.Çiçekli Parkı içi
Telefon: 0312 358 57 57
EMRAH Mahallesi Muhtarı MUHABBET AĞTAŞ
Adres : Yavrukurt Sk. No:33.Emrah Park İçi No:1
Telefon: 0312 322 22 30
ESERTEPE Mahallesi Muhtarı ADNAN ALTINORDU
Adres: Ahmet Şefik Kolaylı Cad 28/A
Telefon: 0312 321 28 08
ETLİK Mahallesi Muhtarı İDRİS TÜRK
Adres: Etlik Mh. Kuyuyazısı Cd.
Telefon: 0312 323 51 52
GÜÇLÜKAYA Mahallesi Muhtarı HACI BEKİR BECEREN
Adres:Kızlarpınarı Cad Türkistan Parkı İçi
Telefon: 0312 358 05 58
GÜMÜŞDERE Mahallesi Muhtarı MUSTAFA ÜNAL
Adres: 10.Sokak No:16
GÜZELYURT Mahallesi Muhtarı HÜSEYİN ALVER
Adres: Aktepe Mah 951 Cad 12/C
Telefon: 0312 357 87 89
HASKÖY Mahallesi Muhtarı ALİ DİNCER
Adres: İrfan Baştuğ Cd.Alparslan Türkeş Park İçi
Telefon: 0312 517 00 49
HİSAR Mahallesi Muhtarı MEHMET DEMİRDAĞ
Adres: Karşıyaka Mah, Radar Sok 2/1
İNCİRLİ Mahallesi Muhtarı BEKTAŞ YENER ÇELİK
Adres: İncirli Mah., Sezgin Cad. No:30 Barışyolu Cad Hüdai Aslan Parkiçi
Telefon: 0312 352 64 94
KAFKAS Mahallesi Muhtarı RESUL KAPUSUZ
Adres: Karakaya Cad Kafkas Mahallesi Parkiçi
KALABA Mahallesi Muhtarı VEYSEL İNCİR
Adres: Ahmet Vefik Paşa Cad Parkiçi No:9
Telefon: 0312 361 91 80
KAMİL OCAK Mahallesi Muhtarı KEMAL KUŞDOĞAN
Adres: Devrek Sok No:20 Emirtimur Parkiçi
Telefon: 0312 338 90 30
KANUNİ Mahallesi Muhtarı HÜSEYİN AVŞAR
Adres: Kanuni Mah.Bağlum Cad.93/17
Telefon: 0312 580 08 62
KARAKAYA Mahallesi Muhtarı FUAT TOPCU
Adres: Bağlum Bulvarı 58/20-C
KARARGAHTEPE Mahallesi Muhtarı ALİ BULUT
Adres: Karargahtepe Mahallesi, Sanatoryum Cd. 1/A, Malazgirt Parkiçi
Telefon: 0312 361 52 54
KARŞIYAKA Mahallesi Muhtarı HAVVA AYDEMİR
Adres: Karşıyaka mah, Radar Sok 2/2
KAVACIK SUBAYEVLERİ Mahallesi Muhtarı REMZİYE ERDOĞAN
Adres: Cihangir Cad Hulusi Sayın Parkı Köşesi
KÖŞK Mahallesi Muhtarı ŞENGÜL PEKACAR
Adres:Anavatan Cad. No:58 Şht Piyade Er Murat İspirli Park İçi
KÖSRELİK Mahallesi Muhtarı MUSTAFA YAMAN
Adres: Kümeevleri No:43
Telefon: 0312
KUŞCAĞIZ Mahallesi Muhtarı EZGİ CANSU AKARSU
Adres: Kuşcağız Mah.Tayfun Cad.No:33/A
OSMANGAZİ Mahallesi Muhtarı MUSTAFA BİNBİR
Adres: Osmangazi Mh. Bölük Cd.
Telefon: 0312 580 29 32
OVACIK Mahallesi Muhtarı DEMİR DEMİRKAN
Adres: Ovacık Mah. 594,sok
Telefon: 0312 379 25 11
PINARBAŞI Mahallesi Muhtarı MERAL DOĞAN
Adres: Bolayır Sok Behram Aktaşlı Parkı içi No:5
Telefon: 0312 380 41 48
SANCAKTEPE Mahallesi Muhtarı İSMAİL USLU
Adres: Sancaktepe Mahallesi, 1610. Sk. 3/A Şehit Mahmut Balık Parkı
Telefon: 0312 330 26 31
SARIBEYLER Mahallesi Muhtarı İSMAİL ÖZDEN
Adres: Kümeevleri No:54
ŞEFKAT Mahallesi Muhtarı ELVAN İMAL
Adres: Ertan Sok No:2
ŞEHİT KUBİLAY Mahallesi Muhtarı SULTAN BİLECEN
Adres: Şehit Kubilay Mahallesi, Özlem Cd. No:34/A Ahmet Çelik Park İçi
Telefon: 0312 330 33 50
ŞENLİK Mahallesi Muhtarı SUAT YILMAZ
Adres : Buket Sok No:20 Sıırı Gürsoy Parkiçi
Telefon: 0312 356 00 65
ŞENYUVA Mahallesi Muhtarı SADIK AKKUŞ
Adres: Şenyuva Mahallesi, Kuzey Ankara 8. Etap 8 U
TEPEBAŞI Mahallesi Muhtarı KEZİBAN ÜNAL GÜR
Adres:Çaldağı Sok No:43
Telefon: 0312 361 49 1
UFUKTEPE Mahallesi Muhtarı DİLEK SARİ KILIÇ
Adres: 1234 Sok No:1 Polis Karakolu Arkası Parkiçi
Telefon: 0312 580 28 09
UYANIŞ Mahallesi Muhtarı AHMET YAĞLI
Adres: 1119 Sok No:2
Telefon: 0312 357 21 81
YAKACIK Mahallesi Muhtarı İPEK ASLAN
Adres: Çağla Sok No:3 Kamil güngör park içi
Telefon: 0312 360 00 80
YAYLA Mahallesi Muhtarı SELMA BAYRAM
Adres: Kadızade Rumi Cad No:1 Emir Karatekin Bey Park içi
Telefon: 0312 378 57 67
YEŞİLÖZ Mahallesi Muhtarı CAFER BENLİ
Adres: 1974 sokak Pazariçi
Telefon: 0312 339 50 61
YEŞİLTEPE Mahallesi Muhtarı FERAT AYGÜN
Adres: Yeşiltepe Mahallesi, 492. Cd. No:132Cemal Güler Parkiçi
YÜKSELTEPE Mahallesi Muhtarı YASİN BAY
Adres: 1666. Cadde No:48
Telefon: 0312 331 51 52
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.