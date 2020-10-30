Akıncı Dizisi Oyuncuları! Akıncı Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yakın zamanda ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Akıncı dizisinin tanıtım filmi yayınlandı. ATV ekranlarında yeni sezonda gösterime girecek olan iddialı yapımlardan biri olan Akıncı dizisi şimdiden merak edilmeye başlandı. Yeni sezon projelerinden olan Akıncı dizisi hakkında araştırılmalar yapılmaya başlandı.

ATV ekranlarında yakın zamanda yayın hayatına başlayacak olan Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Birçok ünlü ismin anıldığı Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu netleşti. Farklı bir anlatım ile ekrana gelecek olan dizinin yayın günü ve saati, oyuncuları ve konusu merak ediliyor.

Akıncı Dizisi Hangi Gün ve Saatte Yayınlanacak?

Yönetmen koltuğunda Veli Çelik'in oturacağı Akıncı dizisinin hangi gün ve saatte yayınlanacağı merak ediliyor. Tanıtım filmlerinden ATV ekranlarında yayınlanacağı anlaşılan Akıncı dizisinin yayın günü ise henüz açıklanmadı. Hakkında birçok araştırma yapılan dizinin yayın günü ile ilgili kanaldan açıklama gelmesi merakla bekleniyor.

Akıncı Dizisinin Konusu Nedir?

ATV ekranlarının yeni dizisi Akıncı'nın senaristliğini Hakan Kandal yapıyor. Farklı bir hikayenin ekrana taşınacağı dizide işlenecek konu merak ediliyor. Yakında yayın hayatına başlayacak dizide bir kahramanlık hikayesi anlatılacak.

Yayınlanan tanıtım filmi ile merak uyandıran Akıncı dizisi geçmişi Osmanlı'ya dayanan modern bir kahramanın hikayesini anlatacak. Modern kahramanın zorlu mücadelesinin ekrana taşınacağı Akıncı dizisi heyecanla bekleniyor.

Akıncı Dizisinde Hangi Oyuncular Rol Alıyor?

Akıncı dizisinin yayınlanan ilk tanıtım filminde hiçbir oyuncu gösterilmedi. ATV ekranlarında yayınlanan tanıtım filmini gören izleyiciler ise dizinin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Akıncı dizisinin başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşacak.

İki ünlü ismin başrol oynayacağı Akıncı dizisi kadrosunda Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Berrak Kuş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Berrin Arısoy, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Serhat Onat, Ayça Erturan ve Deren Talu gibi isimler rol alacak.

Ünlü oyuncularla dolu güçlü kadrosu ile dikkat çeken Akıncı dizisinin kahramanlık hikayesi anlatacak olması ilgi çekti. Birçok yapımdan farklı bir noktada duran dizide modern kahramanlık hikayesinin nasıl işleneceği ise merak ediliyor. Tanıtım filmi ile ekrana gelen Akıncı dizisinin başlayacağı gün heyecanla bekleniyor.