Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir Kişi Veda Etti Ki, Sosyal Medya Hop İndi Hop Kalktı! Reyting Kurbanı Oldu…

Yasak elma dizisinden ayrılacak olan o ismin yapmış olduğu paylaşım da birçok kişinin duygulanmasına neden oldu. Düşen reytingler nedeniyle diziden ayrılması gereken o isim diziden ayrılacağına ilişkin olarak sosyal medya hesabında da bir paylaşımda bulundu.

Bu duygu yüklü paylaşım da sosyal medyada en çok gündem olan konulardan bir tanesi oldu. Yasak Elma dizisinde reytinglerin düşmesi, dizinin senaryolarında birtakım değişiklikler yapılmasına neden oldu. Düşen reytingler nedeniyle belirli oyuncuların da diziden ayrılması gerekti.



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