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- 30 Eki 2020 - 20:44 G: 30 Eki 2020 - 21:00

Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir Kişi Veda Etti Ki, Sosyal Medya Hop İndi Hop Kalktı! Reyting Kurbanı Oldu…

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinden bir oyuncunun ayrılacağı haberleri sosyal medya üzerinden büyük bir deprem etkisi yaratmıştı. Başrollerden birisinin ayrılacağı haberi özellikle de sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. İşte Yasak Elma dizisinden ayrılacak olan o isim ve yaptığı duygu yüklü paylaşım…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yasak elma dizisinden ayrılacak olan o ismin yapmış olduğu paylaşım da birçok kişinin duygulanmasına neden oldu. Düşen reytingler nedeniyle diziden ayrılması gereken o isim diziden ayrılacağına ilişkin olarak sosyal medya hesabında da bir paylaşımda bulundu.

Bu duygu yüklü paylaşım da sosyal medyada en çok gündem olan konulardan bir tanesi oldu. Yasak Elma dizisinde reytinglerin düşmesi, dizinin senaryolarında birtakım değişiklikler yapılmasına neden oldu. Düşen reytingler nedeniyle belirli oyuncuların da diziden ayrılması gerekti.

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30 Eki 2020 - 20:44 Ankara- Yaşam

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