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- 31 Eki 2020 - 01:24 G: 31 Eki 2020 - 01:25

Ankara'da Baston operasyonunda yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı

Ankara Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe ve kafeterya işleten ve bölgede bulunan esnaftan haraç topladıkları, silahla yaralama ve yağmalama gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Ankara'da bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe ve kafeterya işleten ve bölgede bulunan esnaftan haraç topladıkları, silahla yaralama ve yağmalama gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanmasının ardından zanlılar, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimiliğine sevk edildi. Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 4'ü hakkında ise adli kontrol şartlarının uygulanarak salıverilmesine hükmetti.

- Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerinin Akyurt ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı bilgisi üzerine 25 Ekim'de operasyon düzenlemiş ve ilk etapta 11 kişiyi gözaltına almıştı.

"Baston" adı verilen operasyon kapsamında daha sonra gözaltı sayısı 14 çıkmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek, "sallama" tabir edilen bıçak, iki polis rozeti, askeri üniforma ve yüklü miktarda uyuşturucu ile silahla yaraladıkları kişiye ait kimlik kartı ele geçirilmişti.

31 Eki 2020 - 01:24 AA Ankara- Asayiş

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