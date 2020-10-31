Ankara'da Baston operasyonunda yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı
Ankara Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe ve kafeterya işleten ve bölgede bulunan esnaftan haraç topladıkları, silahla yaralama ve yağmalama gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara'da bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe ve kafeterya işleten ve bölgede bulunan esnaftan haraç topladıkları, silahla yaralama ve yağmalama gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanmasının ardından zanlılar, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimiliğine sevk edildi. Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 4'ü hakkında ise adli kontrol şartlarının uygulanarak salıverilmesine hükmetti.
- Operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerinin Akyurt ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı bilgisi üzerine 25 Ekim'de operasyon düzenlemiş ve ilk etapta 11 kişiyi gözaltına almıştı.
"Baston" adı verilen operasyon kapsamında daha sonra gözaltı sayısı 14 çıkmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek, "sallama" tabir edilen bıçak, iki polis rozeti, askeri üniforma ve yüklü miktarda uyuşturucu ile silahla yaraladıkları kişiye ait kimlik kartı ele geçirilmişti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.