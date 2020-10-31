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- 31 Eki 2020 - 12:14 G: 31 Eki 2020 - 12:15

Ankara Mamak’tan İzmir’e Yardım Eli

Mamak Belediyesi, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında çay, çorba, yemek aracından oluşan mobil ikram araçlarını bölgeye gönderdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak Belediyesi, İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Depremin ardından bölgeye giden ekipler, Bayraklı ilçesinde depremzedelere, çorba, çay, ekmek, su, yemek ve maske desteği sağlıyor. İzmir’de yaşanan depremle alakalı yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tüm İzmir’e ve Ege Bölgesi’ne geçmiş olsun dileklerini sundu.

Köse, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise Allah acil şifalar versin. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da sağ salim kurtulabilmesini temenni ediyorum. Canla başla çalışan arama ve kurtarma ekiplerimize Allah güç kuvvet versin. Gözümüz, kulağımız İzmir’de. İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını birlikte saracağız. Allah yardımcımız olsun, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" dedi.

31 Eki 2020 - 12:14 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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