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- 31 Eki 2020 - 12:46 G: 31 Eki 2020 - 12:47

Ankara'da Sevimli Dostların Sağlığı Evcil hayvanlar Polikliniği Korumasında

Mamak Belediyesi de bu kanun gereği sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirerek evcil ve sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanmasından tutun da antiparaziter ilaçlanması ve küpeleme yöntemiyle işaretlenmesini gerçekleştiriyor.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı içerisinde hizmet veren belediyenin Evcil Hayvanlar Polikliniğini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında Veteriner Hekimlerden bilgi alan Köse doğal hayatın bir parçası olan hayvanların gerekli bakım ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması için talimatta bulundu.

SAHIPLENILEN HAYVANLARIN ÖMÜR BOYU AŞILARI BELEDIYEDEN

Belediye olarak hayvanları koruma ve can güvenliklerini sağlama adına birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Köse evcil hayvanlar Polikliniğinde  hayvanların muayene ve tedavi hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirdiklerini kaydederek zaman zaman da mahallelerde kuduz aşısı kampanyası düzenlediklerinin altını çizdi. Hayvan severlere sahiplenme çağrısında bulunan Köse Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinden sahiplenilen sokak hayvanlarının aşılarının ömür boyu belediyeye ait olduğunun da altını çizdi.

Başkan Köse Canlılar bize Rabbimizin emaneti dünya hayatının en masum varlıklarıdır. Yerel yönetimler olarak hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak yaralı olan hayvanların tedavisini hızlı bir şekilde yapabilme adına bir polikliniğimiz  var ve çok iyi hizmet vermektedir. Temiz bir ortamda Veteriner arkadaşlarımızın öncülüğünde hayvanlarımızın tüm bakımları burada yapılmaktadır. Yerel yönetimler olarak bizler tüm canlıların güvenli bir şekilde bu şehirde yaşayabilmelerini sağlamak için çalışacağız.Mamakta hayvan sevgisini en üst seviyeye taşımak istiyoruz dedi.

EVCIL VE SOKAK HAYVANLARINA ÜCRETSIZ ÖRNEK HIZMET

Poliklinikte her yıl bin tane sahipli hayvanın muayenesi gerçekleşiyor.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanması antiparaziter ilaç uygulanımı ve küpeleme yöntemiyle işaretlenmesi yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakıldı.

Mamak Belediyesi de bu kanun gereği sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirerek evcil ve sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanmasından tutun da antiparaziter ilaçlanması ve küpeleme yöntemiyle işaretlenmesini gerçekleştiriyor. Rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanlar alındığı ortama geri bırakılıyor.

31 Eki 2020 - 12:46 Ankara- Belediyeler

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