Ankara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın kim olduğu, hangi partiden belediye başkanı seçildiği, şimdiye kadar hangi projelerde yer aldığı merak ediliyor. Demirbaş en son 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilmiştir.
Baki Demirbaş Kimdir?
Ankara Çubuk ilçesinin Camili köyünde 1976 tarihinde dünyaya gelen Demirbaş, ilk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Serbest avukat olarak uzun yıllar çalışmıştır.
2008 yılında ise Ak Parti Çubuk ilçe başkanlığından aktif olarak siyasete adım atmıştır. Uzunca bir süre Mali ve İdari İşler Başkanlığı ve ilçe sekreteri başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında ise Çubuk Ak Parti ilçe başkanı olmuştur. 2019 seçimlerinde ise Ak Parti’den Çubuk Belediye Başkanı seçilmiştir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.