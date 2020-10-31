Ankara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

Baki Demirbaş Kimdir?

Ankara Çubuk ilçesinin Camili köyünde 1976 tarihinde dünyaya gelen Demirbaş, ilk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Serbest avukat olarak uzun yıllar çalışmıştır.

2008 yılında ise Ak Parti Çubuk ilçe başkanlığından aktif olarak siyasete adım atmıştır. Uzunca bir süre Mali ve İdari İşler Başkanlığı ve ilçe sekreteri başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında ise Çubuk Ak Parti ilçe başkanı olmuştur. 2019 seçimlerinde ise Ak Parti’den Çubuk Belediye Başkanı seçilmiştir.



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