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- 31 Eki 2020 - 15:24 G: 31 Eki 2020 - 15:25

Ankara Büyükşehir’den İzmir’e yardım eli

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye destek için harekete geçti. İzmir’e kendisi de giden Başkan Yavaş’ın yönlendirmesiyle günlük 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını ve günlük 3 öğün sıcak yemek, sıcak çorba, kahvaltılık, su ve taziye çadırı hizmeti için Belpa Mutfağı ekipleri İzmir’e doğru yola çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelerin yanında olmak için bölgeye gitti. Başkan Yavaş, deprem sonrası Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere depremden etkilenen illerin belediye başkanları ile de destek ve yardım konuları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

12 BİN KAPASİTELİ HALK EKMEK MOBİL EKMEK FIRINI YOLA ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yanında olmak için harekete geçti. Günlük 12 bin ekmek kapasiteli Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını 5 personeli ile İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Parkı’ndaki AFAD Kriz Koordinasyon Merkezi’ne doğru yola çıktı. Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kemer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatı ile harekete geçtik. Günlük 12 bin ekmek kapasiteli mobil fırınımızı hazırladık. Toplamda 5 personelimiz ile mobil ekmek fırınımızı AFAD’ın emrine, yola çıkardık. Bir nebze de olsa İzmirli depremzedelerimizin yanında olmak, onlara destek vermek istedik. Bu vesile bir kere daha İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.”

3 ÖĞÜN SICAK YEMEK, İKRAM VE KAHVATILIK SETLERİ DAĞITILACAK, TAZİYE ÇADIRI KURULACAK

Yaşanan deprem sonrası İzmirli vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belpa Mutfağı ise AFAD Koordinasyon Merkezi ile birlikte çalışarak vatandaşlara gıda desteğinde bulunacak. Belpa Mutfağı, toplamda 15 personel ile içerisinde kırmızı etten kuru bakliyata kadar 3 öğün sıcak yemek hizmeti, sıcak çorba ikramı, kahvaltılık ve ikramlık setler ile su desteği ve taziye çadırı ile İzmirli vatandaşlara hizmet verecek. Belpa Genel Müdürü Ramazan Değerli, “5 kişilik çadır ekibimiz ve ekipmanlarımızla, 10 kişilik aşçı kadromuz, erzaklarımız, seyyar mutfaklarımızla yola çıkıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla yaraları sarmak için yola çıkıyoruz ” dedi.

31 Eki 2020 - 15:24 Ankara- Belediyeler

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