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- 31 Eki 2020 - 15:26 G: 31 Eki 2020 - 15:27

Başkent ekibi core antrenmanı yaptı

Menemen Spor’la oynanacak olan maçın ertelenmesinden dolayı İzmir’den dönen Ankaraspor, bugün core çalışması yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Menemen Spor’la oynanacak olan maçın ertelenmesinden dolayı İzmir’den dönen Ankaraspor, bugün core çalışması yaptı.

İzmir depremine kaldığı otelde yakalanan başkent ekibi, Menemen Spor’la oynayacağı lig maçının ertelenmesinin ardından Ankara’ya döndü. Mavi-beyazlı ekip, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde çıktığı antrenmanda 1 saat çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, gruplar halinde dönüşümlü olarak dayanıklılık koşusu ve core (vücut ağırlığıyla yapılan) antrenmanıyla devam etti. Antrenman açma-germe egzersizleriyle son buldu. 

31 Eki 2020 - 15:26 - Spor

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