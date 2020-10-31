Başkent ekibi core antrenmanı yaptı
Menemen Spor’la oynanacak olan maçın ertelenmesinden dolayı İzmir’den dönen Ankaraspor, bugün core çalışması yaptı.
Menemen Spor’la oynanacak olan maçın ertelenmesinden dolayı İzmir’den dönen Ankaraspor, bugün core çalışması yaptı.
İzmir depremine kaldığı otelde yakalanan başkent ekibi, Menemen Spor’la oynayacağı lig maçının ertelenmesinin ardından Ankara’ya döndü. Mavi-beyazlı ekip, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde çıktığı antrenmanda 1 saat çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, gruplar halinde dönüşümlü olarak dayanıklılık koşusu ve core (vücut ağırlığıyla yapılan) antrenmanıyla devam etti. Antrenman açma-germe egzersizleriyle son buldu.
31 Eki 2020 - 15:26 - Spor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.