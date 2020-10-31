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- 31 Eki 2020 - 15:37 G: 31 Eki 2020 - 16:13

Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'nın 2020 Nüfusu

Türkiye’nin başkenti olarak çok önemli bir yere sahip olan Ankara aynı zamanda nüfus oranıyla da Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden birisi olmaktadır. Ankara’nın güncel nüfusu ve ilçelere göre dağılımı ile nüfusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

2020 Ankara Nüfusu

Yüz ölçümü 25,437 kilometre kare olan Ankara’nın 2020 verilerine göre nüfusu 5 milyon 732 bin 662’dir. Bu oranın 2021 yılında güncellenmesi beklenmektedir. Buna göre Ankara’da kilometre başına 222 insan düşmektedir. Ankara’da nüfus yoğunluğu da 222 kilometre kare olmaktadır. Verilerden hareketle Ankara nüfusu, bir önceki yıla göre 135 bin artış gösterdi. Nüfusun kadın ve erkek dağılım oranları ise 2.793.850 erkek ve 2.845.226 kadın şeklindedir. Yüzdeye oranlama yapıldığında ise %49,54 erkek, %50,46 kadın oranları görülüyor.

Özellikle devlet dairelerinin çok oluşu Ankara’da yoğun bir memur nüfusunun olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında ise özel sektörün ve sanayinin de bölgede gelişmiş olması özel sektör çalışanlarını da yine öne çıkarmaktadır. Ekonomi, sağlık ve eğitim açısından altyapısal olarak gelişmiş olması ve suç oranının diğer illere göre düşük olması, kamu yatırımlarının da daha fazla olması gibi özellikler Ankara’yı günümüzde de göç alan bir şehir konumunda tutmaktadır.

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31 Eki 2020 - 15:37 Ankara- Yaşam

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