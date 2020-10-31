Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'nın 2020 Nüfusu
Türkiye’nin başkenti olarak çok önemli bir yere sahip olan Ankara aynı zamanda nüfus oranıyla da Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden birisi olmaktadır. Ankara’nın güncel nüfusu ve ilçelere göre dağılımı ile nüfusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
2020 Ankara Nüfusu
Yüz ölçümü 25,437 kilometre kare olan Ankara’nın 2020 verilerine göre nüfusu 5 milyon 732 bin 662’dir. Bu oranın 2021 yılında güncellenmesi beklenmektedir. Buna göre Ankara’da kilometre başına 222 insan düşmektedir. Ankara’da nüfus yoğunluğu da 222 kilometre kare olmaktadır. Verilerden hareketle Ankara nüfusu, bir önceki yıla göre 135 bin artış gösterdi. Nüfusun kadın ve erkek dağılım oranları ise 2.793.850 erkek ve 2.845.226 kadın şeklindedir. Yüzdeye oranlama yapıldığında ise %49,54 erkek, %50,46 kadın oranları görülüyor.
Özellikle devlet dairelerinin çok oluşu Ankara’da yoğun bir memur nüfusunun olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında ise özel sektörün ve sanayinin de bölgede gelişmiş olması özel sektör çalışanlarını da yine öne çıkarmaktadır. Ekonomi, sağlık ve eğitim açısından altyapısal olarak gelişmiş olması ve suç oranının diğer illere göre düşük olması, kamu yatırımlarının da daha fazla olması gibi özellikler Ankara’yı günümüzde de göç alan bir şehir konumunda tutmaktadır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.