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- 31 Eki 2020 - 16:30 G: 31 Eki 2020 - 16:31

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse'nin cenazesine katıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren Ayşe Melahat Köse'nin Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, her canlının ölümü tadacağını belirterek, Peygamber efendimizin "ölümü hatırda tutmak gerektiği" ifadesini hatırlattı.

Cenaze törenine, Köse'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ile Yaşar Kırkpınar katıldı.

Şentop'un da omuz verdiği Köse'nin cenazesi, namazın ardından defnedildi.

31 Eki 2020 - 16:30 AA İzmir- Gündem

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