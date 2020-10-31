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- 31 Eki 2020 - 18:56 G: 31 Eki 2020 - 19:16

Ankara'da Koronavirüste Tüm Türkiye'yi İlgilendiren Adım Atıldı! Artık Tüm Vatandaşlar Rahat Edecek, Herkes Yaptırabilecek! Sabit Dönem Başladı...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir gündem daha meydana geldi. Ankara’da koronavirüs salgınına ilişkin olarak son derecede önemli bir adım atıldı. Atılan bu adım ile birlikte artık vatandaşlar bu salgına karşı daha rahat olabilecekler.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bütün ülkeyi etkileyen bu yeni kararla birlikte artık herkes koronavirüs testini yaptırabilecek. Sabit dönemin başlaması için yapılan bu yeni yöntem sayesinde artık vatandaşlar korona virüs testini rahatlıkla yaptırabilecekler. İşte koronavirüs testine ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında artık korona virüs testi hem devlet hem de özel hastanelerde yaptırılabilecek. Sabit bir döneme geçilmesi amaçlanarak yapılan bu yeni düzen ile birlikte artık PCR testi özel hastanelerde de rahatlıkla yaptırılabilecek... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

31 Eki 2020 - 18:56 Ankara- Yaşam

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