Ankara'da Koronavirüste Tüm Türkiye'yi İlgilendiren Adım Atıldı! Artık Tüm Vatandaşlar Rahat Edecek, Herkes Yaptırabilecek! Sabit Dönem Başladı...
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir gündem daha meydana geldi. Ankara’da koronavirüs salgınına ilişkin olarak son derecede önemli bir adım atıldı. Atılan bu adım ile birlikte artık vatandaşlar bu salgına karşı daha rahat olabilecekler.
Bütün ülkeyi etkileyen bu yeni kararla birlikte artık herkes koronavirüs testini yaptırabilecek. Sabit dönemin başlaması için yapılan bu yeni yöntem sayesinde artık vatandaşlar korona virüs testini rahatlıkla yaptırabilecekler. İşte koronavirüs testine ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında artık korona virüs testi hem devlet hem de özel hastanelerde yaptırılabilecek. Sabit bir döneme geçilmesi amaçlanarak yapılan bu yeni düzen ile birlikte artık PCR testi özel hastanelerde de rahatlıkla yaptırılabilecek... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.