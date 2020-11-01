Ankara Keçiören’de kentsel dönüşümün fitili ateşlendi
Keçiören Belediye Başkanı Turgut, ilçede kentsel dönüşüme giren mahallelerin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek son olarak da Tepebaşı Mahallesi’ni Kentsel dönüşüme aldıklarını kaydetti.
Altınok, “Tepebaşı Mahallemizin de büyük bir bölümünü kentsel dönüşüme aldık. 2’nci dönüşüm için de meclis kararımızı geçirdik. İnşallah kısa sürede mahallemizde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İnsanımız daha yeşil, rahat ve huzurlu bir kentte yaşamanın keyfini sürecek.” dedi.
MECLİS KARARIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM
Keçiören Belediyesi ilçede bulunan metruk yapıların yıkımını sürdürürken bir yandan da çok katlı yapılarda kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sosyal medya hesabından kentsel dönüşüme giren mahalleleri günlük açıklıyor. Bu kapsamda Tepebaşı, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Şenlik, Pınarbaşı, İncirli, Esertepe, Kavacık Subayevleri, Hasköy, Yakacık, Güçlükaya, Pınarbaşı mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalle için kentsel dönüşüm planları meclis kararıyla hayata geçiriliyor.
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01 Kas 2020 - 12:32 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.