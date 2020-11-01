Ankara Keçiören’de kentsel dönüşümün fitili ateşlendi

Altınok, “Tepebaşı Mahallemizin de büyük bir bölümünü kentsel dönüşüme aldık. 2’nci dönüşüm için de meclis kararımızı geçirdik. İnşallah kısa sürede mahallemizde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İnsanımız daha yeşil, rahat ve huzurlu bir kentte yaşamanın keyfini sürecek.” dedi.

MECLİS KARARIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM



Keçiören Belediyesi ilçede bulunan metruk yapıların yıkımını sürdürürken bir yandan da çok katlı yapılarda kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sosyal medya hesabından kentsel dönüşüme giren mahalleleri günlük açıklıyor. Bu kapsamda Tepebaşı, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Şenlik, Pınarbaşı, İncirli, Esertepe, Kavacık Subayevleri, Hasköy, Yakacık, Güçlükaya, Pınarbaşı mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalle için kentsel dönüşüm planları meclis kararıyla hayata geçiriliyor.



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