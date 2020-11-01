Ankara'da Mamaklı gençler Balon Futbolu ile tanıştı
Mamaklı gençler, son yıllarda dünyada popüler olan balon futboluyla tanıştı. Mamak Belediyesi Kartaltepe Parkı’nda Balon Futbol Turnuvası düzenledi.
Lokomotif Tuzluçayır, Organize İşler, Uçan Balonlar ve Combalar United olmak üzere oluşturulan 4 takımın yarıştığı turnuvanın açılış mücadelesinde oyundan ve skordan daha çok akrobatik gösteriler dikkat çekti. Yaklaşık 12 kiloluk balonları giyinerek mücadele eden sporcular, gol atabilmek için çaba gösterirken bir yandan da ayakta kalmaya çalıştı.
Rekabet yok, eğlence var
Mamak Belediyesi olarak ilçe genelindeki öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla farklı spor branşlarında etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öğrencilerimizin fiziksel becerilerini güçlendirmek ve dostça yarışmalarını sağlamak amacıyla Balon Futbolu Turnuvası düzenledik. Rekabetin ön planda olmadığı balon futbolu, oynayanlara ve izleyenlere de oldukça keyif veriyor. Gençlerin kötü alışkanlılardan uzak tutulabilmesi için sportif faaliyetlere önem veriyoruz. Belediye olarak spora olan katkımız her zaman devam edecek” dedi.
01 Kas 2020 - 12:35 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.