Ankara'da Mamaklı gençler Balon Futbolu ile tanıştı

Lokomotif Tuzluçayır, Organize İşler, Uçan Balonlar ve Combalar United olmak üzere oluşturulan 4 takımın yarıştığı turnuvanın açılış mücadelesinde oyundan ve skordan daha çok akrobatik gösteriler dikkat çekti. Yaklaşık 12 kiloluk balonları giyinerek mücadele eden sporcular, gol atabilmek için çaba gösterirken bir yandan da ayakta kalmaya çalıştı.

Rekabet yok, eğlence var



Mamak Belediyesi olarak ilçe genelindeki öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla farklı spor branşlarında etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öğrencilerimizin fiziksel becerilerini güçlendirmek ve dostça yarışmalarını sağlamak amacıyla Balon Futbolu Turnuvası düzenledik. Rekabetin ön planda olmadığı balon futbolu, oynayanlara ve izleyenlere de oldukça keyif veriyor. Gençlerin kötü alışkanlılardan uzak tutulabilmesi için sportif faaliyetlere önem veriyoruz. Belediye olarak spora olan katkımız her zaman devam edecek” dedi.