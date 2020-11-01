Ankara Mamak'ta kışın da çiçek açıyor
Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Mamak’a estetik bir kimlik kazandıran Mamak Belediyesi, 50 bin kışlık çiçek dikimi gerçekleştiriyor.
Kentin estetik görünümü için Mamak’ta yaz-kış çiçeklendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse;“ Çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz Mamak’ı kışa hazırlıyor. Güzel Mamak kışın da çiçek açacak” dedi.
Menekşeler Mamak’ı Süsledi
Mevsimlik çiçeklendirme çalışması için bu yıl kışın zor şartlarına dayanabilen menekşeler ve çalı grupları tercih edildi. Çiçeklendirme çalışmaları aile merkezleri, 15 Temmuz Şehitleri Parkı, belediye binası önü, Şelale Parkı, Üreğil Millet Bahçesi başta olmak üzere kent meydanları, kavşak ve refüjler, saat kuleleri, sosyal tesisler, park, bahçe, koşu yolları ve kapalı pazar alanlarında gerçekleştirildi.
01 Kas 2020 - 12:45 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.