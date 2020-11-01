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- 01 Kas 2020 - 16:33 G: 01 Kas 2020 - 16:57

En Az 4.000 TL Maaşla Çalışacak Personel Alımı Yapılacak! İŞKUR Müjdeyi Duyurdu… Milyonlarca Kişi İşsizlikten Sıyrılıp Kurtulacak!

İŞKUR’dan yine vatandaşlara bayram yaptıracak son derecede müjdeli bir haber daha geldi. Gelen habere göre farklı kadrolarda çalışacak personel ve memur alımların gerçekleştirilecek. 2 Kasım tarihinde başlayacak olan başvurular için şimdiden pek çok kişi kollarını sıvamış durumda İşte İŞKUR tarafından yayınlanan personel ve memur alım ilanları ve merak edilen diğer detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Pek çok kişi İŞKUR sitesi içerisinde yer alan bu ilanlara başvurularını yaparak istihdam edebilecekler. İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanları yine vatandaşların umutlarını yeşertti. İŞKUR içerisinde yer alan bu ilanlara başvuru yapan adaylar uygun görüldükleri durumda istihdam edebilecekler.

2 Kasım tarihinde başlayacak olan başvurularda pek çok personel ve memur alımları yapılacak. Bu ilanlara başvurmak isteyen adayların belirli kriterleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar hemen İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilmektedirler. İşte İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapabilmek adına gerekli olan o şartlar…

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01 Kas 2020 - 16:33 Ankara- Gündem

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