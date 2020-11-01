En Az 4.000 TL Maaşla Çalışacak Personel Alımı Yapılacak! İŞKUR Müjdeyi Duyurdu… Milyonlarca Kişi İşsizlikten Sıyrılıp Kurtulacak!

Pek çok kişi İŞKUR sitesi içerisinde yer alan bu ilanlara başvurularını yaparak istihdam edebilecekler. İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanları yine vatandaşların umutlarını yeşertti. İŞKUR içerisinde yer alan bu ilanlara başvuru yapan adaylar uygun görüldükleri durumda istihdam edebilecekler.

2 Kasım tarihinde başlayacak olan başvurularda pek çok personel ve memur alımları yapılacak. Bu ilanlara başvurmak isteyen adayların belirli kriterleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar hemen İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilmektedirler. İşte İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapabilmek adına gerekli olan o şartlar…



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