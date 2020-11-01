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01 Kas 2020 - 20:16

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81 -61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom oyuncusu Nicholas A Johnson (0) rakibi Seketoure Michael Henry (22) ile mücadele etti.