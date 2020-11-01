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- 01 Kas 2020 - 20:16 G: 01 Kas 2020 - 20:33

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81 -61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom oyuncusu Nicholas A Johnson (0) rakibi Seketoure Michael Henry (22) ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom oyuncusu Nicholas A Johnson (0) rakibi Seketoure Michael Henry (22) ile mücadele etti.

01 Kas 2020 - 20:16 AA Ankara- Spor

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Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81 -61 mask
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81 -61
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