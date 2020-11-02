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- 02 Kas 2020 - 11:52 G: 02 Kas 2020 - 11:53

Ankara Mamak Lavanta Cennetine Dönüyor

Mamak’taki tarımsal ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlayan Mamak Belediyesi, meyve ve sebze bahçelerinin yanı sıra lavanta bitkisi üretimini destekleyerek, boş arazileri tarıma kazandırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İlaç ve kozmetik sanayisinde önemli bir yere sahip, ekonomik değeri yüksek, turizmin de gözdesi olan lavantalar Mamak’ta toprakla buluşmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Gökçeyurt’ta bulunan 24 dönümlük alanda 19 bin lavantanın dikimini gerçekleştiren belediye, Üreğil Millet Bahçesi’nde 15 bin dönümlük alana da 11 dönümlük alana da 11 bin lavanta dikimi gerçekleştirdi. Üreticiyi klasik tarım dışında alternatif ürünlerden daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak lavanta bahçesi ile Mamak hem ekonomik hem de turizm yönünden canlanıyor.

Özellikle gelin-damat ve hamile fotoğrafı çektirmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelen lavanta tarlaları, sıcak renkleri ve doğal güzellikleri sevenlerin de hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri bir mekân alternatifi sunuyor. Ayrıca lavantalarla yapılan çeşitli hediyelik eşya, kolonya, sabun, yağ ve içecek gibi şeylerin, lavanta bahçelerini görmeye gelen ziyaretçilere satışı da yine hem bölge ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak.

Mamak, aromatik ürünlerin yetiştirildiği merkez olacak

Katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Niyetimiz bu bereketli topraklarda katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek. Verimli bir üretim süreci geçiriyoruz. Lavanta yağı, sabunu, kolonyasını, suyunu belediyemiz eliyle üretmeye çalışıyoruz. Topraktan kopanların tekrar toprağa dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız önce ilçemizdeki vatandaşlara yeni bir iş kolu sağlayıp, ürünlerimizin yurt dışına ihracatını sağlamak. Üreticilerimizin gelirini arttırmaya dönük, yine üretimi arttırmaya dönük projelerimizi bir bir hayata geçirmekteyiz.  Peyzaj anlamında lavanta, çok az su tüketiyor, işçiliği çok az, bölge koşullarımıza dayanıklı, hastalıklara dayanıklı. Bu durumdan da ciddi bir ekonomik katkı sağlayacağız. Mamak’ımız ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacak olan bu projenin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız.  Mamak’ı tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği ve işlendiği bir merkez haline getirmek istiyoruz” dedi.

Köse Kasım ayı sonuna kadar sonuna kadar 130 bin lavantanın toprakla buluşacağını da sözlerine ekledi. Gökçeyurt ve Üreğil Millet Bahçesi’nin yanı sıra parklarda ve koşu yollarında da yaklaşık 26 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirildi.

02 Kas 2020 - 11:52 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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