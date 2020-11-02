Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Ayaş Belediye Başkanı olarak seçilen Burhan Demirbaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Ankara Ayaş Belediye Başkanlığı görevini hala sürdüren Burhan Demirbaş'ın ailesi, hayatı ve eğitimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Burhan Demirbaş'ın kim olduğu başta Ayaş'ta yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ayaş Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan Burhan Demirbaş'ın daha önce görev yaptığı partiler de merak ediliyor. Burhan Demirbaş ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde
Burhan Demirbaş Kimdir?
Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, 1951 yılında Ankara'nın Ayaş ilçesinde dünyaya gelmiştir. AK Parti Belediye Başkanı Demirbaş, ilköğretim mezunudur. İlköğrenimini tamamladıktan sonra eğitimine devam etmeyen Burhan Demirbaş, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Çiftçilik ve ticaret yapmaya devam eden Burhan Demirbaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.