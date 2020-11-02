Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

Burhan Demirbaş'ın kim olduğu başta Ayaş'ta yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ayaş Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan Burhan Demirbaş'ın daha önce görev yaptığı partiler de merak ediliyor. Burhan Demirbaş ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde

Burhan Demirbaş Kimdir?

Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, 1951 yılında Ankara'nın Ayaş ilçesinde dünyaya gelmiştir. AK Parti Belediye Başkanı Demirbaş, ilköğretim mezunudur. İlköğrenimini tamamladıktan sonra eğitimine devam etmeyen Burhan Demirbaş, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Çiftçilik ve ticaret yapmaya devam eden Burhan Demirbaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.



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