Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Kas 2020 - 22:11 G: 02 Kas 2020 - 22:19

Türk Telekom Yaptığı Kampanya İle Diğer Operatörleri Kıskandırdı! Bütün Kullanıcılarına Tam Tamına 30 GB İnternet Verecek…

Türk Telekom tarafından duyurulan kampanya abonelerin adeta bayram etmelerini sağladı. En çok tercih edilen operatör şirketlerinin başında gelen Türk Telekom tam 30 GB hediye internet dağıtacağı müjdesini verdi. Bu müjdeli haberi duyan Türk Telekom kullanıcıları hemen bu özel kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Türk Telekom’un 30 GB hediye internet kampanyası ve merak edilen diğer detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diğer operatör şirketlerine adeta darbe vuran o kampanya duyuruldu. Türk Telekom tarafından dağıtılan 30 GB hediye internet kampanyası, Türk Telekom kullanıcılarının adeta bayram etmelerini sağladı. Bu kampanyaya katılan aboneler 3 ay boyunca tam 30 GB hediye internetin sahibi oluyorlar. Böylelikle de katıldıkları bu kampanya sayesinde internette sınırsızca gezinmenin keyfini çıkarıyorlar. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin olarak merak edilen diğer ayrıntılar…

Diğer operatör şirketlerine adeta darbe vuran o kampanya duyuruldu. Türk Telekom tarafından dağıtılan 30 GB hediye internet kampanyası, Türk Telekom kullanıcılarının adeta bayram etmelerini sağladı. Bu kampanyaya katılan aboneler 3 ay boyunca tam 30 GB hediye internetin sahibi oluyorlar. Böylelikle de katıldıkları bu kampanya sayesinde internette sınırsızca gezinmenin keyfini çıkarıyorlar. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin olarak merak edilen diğer ayrıntılar…

02 Kas 2020 - 22:11 Ankara- Yaşam

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hackerler boş durmuyor, kimlik avı saldırıları artıyor! mask
Hackerler boş durmuyor, kimlik avı saldırıları artıyor!
Vodafone Öyle Bir Kampanya Yaptı ki, Müşteriler Hatları Tıkadı! SMS Atılamıyor… Tam 30 GB Bedava İnternet Sunuluyor! mask
Vodafone Öyle Bir Kampanya Yaptı ki, Müşteriler Hatları Tıkadı! SMS Atılamıyor… Tam 30 GB Bedava İnternet Sunuluyor!
Xiaomi Telefon Sahibiyseniz, Bu Modeller Varsa Yaşadınız, Dünya Sizin Olabilir! Tüm Modeller Kıskanacak... mask
Xiaomi Telefon Sahibiyseniz, Bu Modeller Varsa Yaşadınız, Dünya Sizin Olabilir! Tüm Modeller Kıskanacak...
E-imza Nasıl Alınır? Elektronik İmza Nereden Alınır? Herkes Alabilir Mi? mask
E-imza Nasıl Alınır? Elektronik İmza Nereden Alınır? Herkes Alabilir Mi?
Veri kaybına neden olan bu havalara dikkat! mask
Veri kaybına neden olan bu havalara dikkat!
OPPO Reno4 Lite Mobil Fotoğrafçılığa Yapay Zekayı Kattı... İşte OPPO Reno4 Lite özellikleri... mask
OPPO Reno4 Lite Mobil Fotoğrafçılığa Yapay Zekayı Kattı... İşte OPPO Reno4 Lite özellikleri...
Türkiye’de yaz döneminde 300 binden fazla kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti! mask
Türkiye’de yaz döneminde 300 binden fazla kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti!
Kişisel bilgilerinizin Dark Web’de satışa çıkarıldığını nasıl anlarsınız? mask
Kişisel bilgilerinizin Dark Web’de satışa çıkarıldığını nasıl anlarsınız?
Türkiye’de ilk: Online alışverişte kartsız şartsız güvenli ödeme kolaylığı! mask
Türkiye’de ilk: Online alışverişte kartsız şartsız güvenli ödeme kolaylığı!
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor! mask
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef'te 13. İfşa Şoku Herkesi Şoka Soktu! Elenecek İsmin Yine Belli Olması 2. Dalgayı Kopardı! Tüm Gizem Bitti... mask
Masterchef'te 13. İfşa Şoku Herkesi Şoka Soktu! Elenecek İsmin Yine Belli Olması 2. Dalgayı Kopardı! Tüm Gizem Bitti...
Ankara'ya Koronavirüste Bir İyi Bir de Kötü Haber! Tüm İlçeleri Tek Tek İlgilendiriyor, Herkesten Dikkat Bekleniyor! mask
Ankara'ya Koronavirüste Bir İyi Bir de Kötü Haber! Tüm İlçeleri Tek Tek İlgilendiriyor, Herkesten Dikkat Bekleniyor!
Ankara'da Koronavirüste Öyle Bir Tehlike Kendini Gösterdi ki, Halk Dışarı Çıkmaya Korkacak! Son Tabloyu Gören Bakamıyor... mask
Ankara'da Koronavirüste Öyle Bir Tehlike Kendini Gösterdi ki, Halk Dışarı Çıkmaya Korkacak! Son Tabloyu Gören Bakamıyor...
Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 13. İfşa Şoku Yayınlandı… Bu Haftada Kimin Gideceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek… mask
Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 13. İfşa Şoku Yayınlandı… Bu Haftada Kimin Gideceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
4D’li Taşeronlara Müjdenin Alası Verildi! Sonunda Bekledikleri Oldu… Tediye Ödemeleri Hakkında Her Şey Netleşti! mask
4D’li Taşeronlara Müjdenin Alası Verildi! Sonunda Bekledikleri Oldu… Tediye Ödemeleri Hakkında Her Şey Netleşti!
Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL