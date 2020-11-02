Türk Telekom Yaptığı Kampanya İle Diğer Operatörleri Kıskandırdı! Bütün Kullanıcılarına Tam Tamına 30 GB İnternet Verecek…
Türk Telekom tarafından duyurulan kampanya abonelerin adeta bayram etmelerini sağladı. En çok tercih edilen operatör şirketlerinin başında gelen Türk Telekom tam 30 GB hediye internet dağıtacağı müjdesini verdi. Bu müjdeli haberi duyan Türk Telekom kullanıcıları hemen bu özel kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Türk Telekom’un 30 GB hediye internet kampanyası ve merak edilen diğer detaylar…
Diğer operatör şirketlerine adeta darbe vuran o kampanya duyuruldu. Türk Telekom tarafından dağıtılan 30 GB hediye internet kampanyası, Türk Telekom kullanıcılarının adeta bayram etmelerini sağladı. Bu kampanyaya katılan aboneler 3 ay boyunca tam 30 GB hediye internetin sahibi oluyorlar. Böylelikle de katıldıkları bu kampanya sayesinde internette sınırsızca gezinmenin keyfini çıkarıyorlar. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin olarak merak edilen diğer ayrıntılar…
Diğer operatör şirketlerine adeta darbe vuran o kampanya duyuruldu. Türk Telekom tarafından dağıtılan 30 GB hediye internet kampanyası, Türk Telekom kullanıcılarının adeta bayram etmelerini sağladı. Bu kampanyaya katılan aboneler 3 ay boyunca tam 30 GB hediye internetin sahibi oluyorlar. Böylelikle de katıldıkları bu kampanya sayesinde internette sınırsızca gezinmenin keyfini çıkarıyorlar. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin olarak merak edilen diğer ayrıntılar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.