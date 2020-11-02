Türk Telekom Yaptığı Kampanya İle Diğer Operatörleri Kıskandırdı! Bütün Kullanıcılarına Tam Tamına 30 GB İnternet Verecek…

Diğer operatör şirketlerine adeta darbe vuran o kampanya duyuruldu. Türk Telekom tarafından dağıtılan 30 GB hediye internet kampanyası, Türk Telekom kullanıcılarının adeta bayram etmelerini sağladı. Bu kampanyaya katılan aboneler 3 ay boyunca tam 30 GB hediye internetin sahibi oluyorlar. Böylelikle de katıldıkları bu kampanya sayesinde internette sınırsızca gezinmenin keyfini çıkarıyorlar. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin olarak merak edilen diğer ayrıntılar…

Diğer operatör şirketlerine adeta darbe vuran o kampanya duyuruldu. Türk Telekom tarafından dağıtılan 30 GB hediye internet kampanyası, Türk Telekom kullanıcılarının adeta bayram etmelerini sağladı. Bu kampanyaya katılan aboneler 3 ay boyunca tam 30 GB hediye internetin sahibi oluyorlar. Böylelikle de katıldıkları bu kampanya sayesinde internette sınırsızca gezinmenin keyfini çıkarıyorlar. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin olarak merak edilen diğer ayrıntılar…